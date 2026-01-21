13-Jähriger kam mit Fuß unter Reifen eines Busses

Klein-Lkw mit abgefahrenen Reifen gestoppt
In Maria Alm kam es Mittwoch früh zu einem Unfall bei einer Bushaltestelle: Ein Bub (13) geriet mit einem Fuß unter den Reifen eines Busses. Er wurde ins Spital gebracht.
Der 13-Jährige geriet mit einem Fuß unter den Reifen und verletzte sich. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und dann ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.
Der genaue Unfallhergang, ob der Bub etwa auf die Fahrbahn gestolpert ist, ist noch unklar. Bei dem 39-jährigen Buslenker wurde ein Alko-Test durchgeführt, der negativ war.
