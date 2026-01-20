Schlimmer Frontalcrash endet für Lenker tödlich

Weiter Unfälle

Es war dies übrigens nicht der einzige schwere Unfall an diesem Dienstag im Raum Mattighofen. Nur eine Stunde nach dem tödlichen Crash kollidierten in Pischelsdorf am Engelbach zwei Autos, die Lenker wurden leicht verletzt. Um 16.20 Uhr dann der nächste Einsatz: In Kirchberg bei Mattighofen krachte es wieder. Ein Patient musste mit dem Rettungshubschrauber C14 nach Salzburg geflogen werden. Eine weitere Person kam per Rettung nach Salzburg.