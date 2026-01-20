Schlimmer Frontalcrash endet für Lenker tödlich

Zwei Todesopfer forderte ein schwerer Verkaufsunfall auf der B 147 in Munderfing am Dienstag gegen 13.15 Uhr. Zwei Fahrzeuge waren frontal ineinander gekracht. Beide Lenker – eine Frau und ein Mann – konnten nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.
Noch ist unklar, wie es zu dem schweren Crash kommen konnte. Klar ist, dass die beiden Fahrzeuge kurz nach 13 Uhr in einer leichten Kurve auf der Bundesstraße frontal ineinander gekracht waren. Rettung, Polizei und die Feuerwehren aus Munderfing, Mattighofen und Achenlohe wurden verständigt.
Autos völlig zerstört
Den Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild. Die beiden Fahrzeuge waren völlig zerstört, die beiden Lenker – eine Frau und ein Mann – waren so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben, bestätigt die Pressestelle der Landespolizeidirektion. Die B 147 war mehrere Stunden gesperrt.
Weiter Unfälle
Es war dies übrigens nicht der einzige schwere Unfall an diesem Dienstag im Raum Mattighofen. Nur eine Stunde nach dem tödlichen Crash kollidierten in Pischelsdorf am Engelbach zwei Autos, die Lenker wurden leicht verletzt. Um 16.20 Uhr dann der nächste Einsatz: In Kirchberg bei Mattighofen krachte es wieder. Ein Patient musste mit dem Rettungshubschrauber C14 nach Salzburg geflogen werden. Eine weitere Person kam per Rettung nach Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.