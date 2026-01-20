Vorteilswelt
Frau und Mann starben

Schlimmer Frontalcrash endet für Lenker tödlich

Oberösterreich
20.01.2026 17:28
Die Fahrzeuge waren völlig zerstört.
Die Fahrzeuge waren völlig zerstört.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Zwei Todesopfer forderte ein schwerer Verkaufsunfall auf der B 147 in  Munderfing am Dienstag gegen 13.15 Uhr. Zwei Fahrzeuge waren frontal ineinander gekracht. Beide Lenker – eine Frau und ein Mann – konnten nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

0 Kommentare

Noch ist unklar, wie es zu dem schweren Crash kommen konnte. Klar ist, dass die beiden Fahrzeuge kurz nach 13 Uhr in einer leichten Kurve auf der Bundesstraße frontal ineinander gekracht waren.  Rettung, Polizei und die Feuerwehren aus Munderfing, Mattighofen und Achenlohe wurden verständigt.

Autos völlig zerstört
Den Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild. Die beiden Fahrzeuge waren völlig zerstört, die beiden Lenker – eine Frau und ein Mann – waren so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben, bestätigt die Pressestelle der Landespolizeidirektion. Die B 147 war mehrere Stunden gesperrt.

Weiter Unfälle
Es war dies übrigens nicht der einzige schwere Unfall an diesem Dienstag im Raum Mattighofen. Nur eine Stunde nach dem tödlichen Crash kollidierten in Pischelsdorf am Engelbach zwei Autos, die Lenker wurden leicht verletzt. Um 16.20 Uhr dann der nächste Einsatz: In Kirchberg bei Mattighofen krachte es wieder. Ein Patient musste mit dem Rettungshubschrauber C14 nach Salzburg geflogen werden. Eine weitere Person kam per Rettung nach Salzburg.

Ähnliche Themen
Mattighofen
Polizei
FrontalcrashTodesopferAuto
Oberösterreich

