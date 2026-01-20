500 Kilogramm Müll aus der Drau getaucht

Schilder und E-Scooter ins Wasser geworfen

Und weil die Drau derzeit so gute Sicht bietet, gab auf der städtischen Bürgerplattform „augenaufvillach“ in den vergangenen Tagen besonders viele Meldungen von gesichtetem Unrat im Wasser. Und was die Einsatzkräfte von Hauptfeuerwache Villach, Wasserrettung und Freiwilliger Feuerwehr Velden fanden, ist schier unglaublich. So wurden neben zahlreichen Fahrrädern, E-Scooter und Verkehrsschilder in die Drau geworfen.