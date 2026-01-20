Vorteilswelt
„Ist abgestimmt“

USA und Kanada senden Militärflieger nach Grönland

Außenpolitik
20.01.2026 07:17
Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando spricht von lange geplanten Aktivitäten in ...
Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando spricht von lange geplanten Aktivitäten in Grönland. (Symbolbild)(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Donald Trump will Grönland einnehmen, dieses Vorhaben des US-Präsidenten stößt auf viel Kritik und Widerstand. Inmitten der Spannungen entsenden die USA und Kanada nun Militärflugzeuge nach Grönland. Das sei jedoch „abgestimmt“, heißt es.

Das von den USA und Kanada geführte Nordamerikanische Luftverteidigungskommando (NORAD) schickt nach eigenen Angaben im Rahmen lange geplanter Aktivitäten Flugzeuge nach Grönland. „Diese Aktivität wurde mit dem Königreich Dänemark abgestimmt, und alle unterstützenden Streitkräfte operieren mit den erforderlichen diplomatischen Genehmigungen“, teilte NORAD auf der Plattform X mit. Auch die Regierung Grönlands sei über die geplanten Aktivitäten informiert.

NORAD kündigte auf X an, dass Flugzeuge nach Grönland geschickt werden:

Ankündigungen wie diese wären nicht weiter bemerkenswert, wäre die Lage zwischen den USA und europäischen Ländern nicht so angespannt, wie sie gerade ist: Die USA erheben Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland – ein Konflikt zwischen Verbündeten, der für beispiellose Verunsicherung innerhalb des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO sorgt.

NORAD: Aktivitäten langfristig geplant
NORAD teilte mit, die Flugzeuge würden bald auf dem US-Militärflugplatz Pituffik Space Base in Grönland eintreffen. Bei dem Einsatz handle es sich um langfristig geplante NORAD-Aktivitäten, die auf der dauerhaften Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA, Kanada und Dänemark aufbauen.

NORAD ist eine gemeinsame Einrichtung der Vereinigten Staaten und Kanadas zur Überwachung des Luft- und Weltraums zum Schutz Nordamerikas. Der Kommandant ist sowohl dem US-Präsidenten als auch dem kanadischen Premierminister unterstellt. Eigenen Angaben zufolge führt NORAD immer wieder routinemäßig Einsätze zur Verteidigung Nordamerikas durch.

In Grönland herrscht aktuell reger Verkehr von Militärkräften. Während jetzt Kanada und die USA ihre Flugzeuge hinschicken, reisten die Soldaten der deutschen Bundeswehr überraschend wieder ab.

