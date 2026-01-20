Wegen Streik müssen Operationen abgesagt werden

Betroffene werden bis Mittwochmittag informiert

Das Paradoxe: Die Ärzte werden am Donnerstag da sein, um zu operieren – aber ohne nichtärztliches Personal sind viele OPs nicht möglich. Ein geregelter Ablauf ist kaum zu planen – denn wie viele Beschäftigte tatsächlich nicht arbeiten werden, ist zwei Tage vor dem Streik noch unklar. „Wir sind ständig im Austausch mit den Mitarbeitern, um auszuloten, wer am Donnerstag da sein wird und wer nicht“, sagt Breitwieser. Bis spätestens Mittwochmittag solle feststehen, welche Operationen in welchen Häusern abgesagt werden müssen – dann werden auch die Betroffenen telefonisch informiert. Das einzige Haus, in dem offenbar planmäßig operiert wird, sind die Barmherzigen Brüder in Linz.