Das ergab Obduktion

Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall

Tirol
20.01.2026 13:30
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es war ein Schockfund, der am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena gemacht wurde: In einem steilen Waldstück neben der Piste wurde die Leiche eines 58-jährigen Skifahrers entdeckt. Die genauen Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die mittlerweile erfolgte Obduktion brachte nun etwas Licht ins Dunkel ...

Sonntagnachmittag, 17 Uhr, Rohrberg im Zillertal: Im Skigebiet abseits der roten Piste Nr. 11 wurde ein Mann in Skiausrüstung entdeckt, der regungslos im steilen Waldstück lag. Über die Leitstelle Tirol wurden sofort Einsatzkräfte zum Fundort beordert. Pistenretter waren rasch zur Stelle und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Für Urlauber kam jede Hilfe zu spät
Doch sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. „Der Notarzt des ebenfalls alarmierten Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 58-jährigen Mannes aus Dänemark feststellen“, schilderten die Ermittler.

Zitat Icon

Es gibt keine Indizien auf Fremdverschulden, keine Hinweise auf einen möglichen, vorangegangenen Zusammenstoß.

Polizeisprecher Stefan Eder

Bild: Christof Birbaumer

Obduktion an der Gerichtsmedizin
Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Obduktion an, die inzwischen an der Innsbrucker Gerichtsmedizin erfolgt ist. Das Ergebnis ist doch eher überraschend. Es dürfte sich doch nicht um einen Unfall gehandelt haben!

Lesen Sie auch:
Die Einsatzkräfte bei der Bergung der Leiche.
Rätselhafter Unfall
Leiche von Skifahrer im Wald neben Piste entdeckt
19.01.2026

Wie die Polizei am Dienstag auf „Krone“-Nachfrage erklärte, dürfte vielmehr ein „gesundheitliches Problem“ zum Tod des Mannes geführt haben. „Es gibt keine Indizien auf Fremdverschulden, keine Hinweise auf einen möglichen, vorangegangenen Zusammenstoß“, so Polizeisprecher Stefan Eder.

