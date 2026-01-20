Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall

Es war ein Schockfund, der am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena gemacht wurde: In einem steilen Waldstück neben der Piste wurde die Leiche eines 58-jährigen Skifahrers entdeckt. Die genauen Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die mittlerweile erfolgte Obduktion brachte nun etwas Licht ins Dunkel ...