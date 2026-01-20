Bub will krank sein, legt Thermometer in Backofen

Bei den derzeit draußen herrschenden eisigen Temperaturen ist die Vorstellung durchaus verlockend: Einfach daheim, ohne Stress, den ganzen Tag im warmen Bett liegen. Doch ganz so einfach war die Mutter des Jungen nicht davon zu überzeugen, dass er krank ist. Also legte der Bub das Fieberthermometer in den 200 Grad heißen Backofen. Der Haken: Die eingestellte Temperatur überstieg den Messbereich des Thermometers laut Polizei deutlich – schließlich sei es explodiert.