Pfleger prellen Rollstuhlfahrer um Tausende Euro

Über 10.000 Euro erbeutet

Die Verdächtigen tätigten mehrere Überweisungen auf eigene Konten, ohne dass der 44-Jährige zunächst Verdacht schöpfte, da sie die Bankkarte wohl immer wieder zurücklegten. Schließlich fiel der Mutter des 44-Jährigen der Betrug auf, als sie erkannte, dass Geld auf dem Konto ihres Sohnes fehlte. Der Tatverdacht lenkte sich rasch gegen das Pflegerduo, das den Ermittlern bereits namentlich bekannt war.