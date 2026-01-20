Vorteilswelt
Vor Wochen gestohlen

Schlechter Scherz: Ortstafeln im Wald aufgetaucht

Steiermark
20.01.2026 12:43
Vier Ortstafeln und zwei 30er-Schilder wurden gestohlen.
Vier Ortstafeln und zwei 30er-Schilder wurden gestohlen.(Bild: zVg)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

In St. Peter am Kammersberg (Steiermark) wurden kurz vor dem Jahreswechsel mehrere Ortstafeln von unbekannten Tätern abmontiert. Jetzt tauchten sie in einem Waldstück wieder auf – zur Freude von Bürgermeister Alexander Putzenbacher.

Da hatte sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt: In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember wurden in St. Peter am Kammersberg mehrere Schilder gestohlen. Vier Orts- und zwei 30er-Tafeln, um genau zu sein. „Ich dachte, die finden wir sicher irgendwann in einem Partykeller wieder“, sagt Bürgermeister Alexander Putzenbacher. Als sie nach einigen Tagen noch nicht aufgetaucht waren, bestellte er neue Tafeln.

Tafeln bei Spaziergang im Wald gefunden
Vergangenen Samstag dann die überraschende Wende: Ein Gemeindebewohner fand das Diebesgut beim Spaziergang im Wald wieder. Beim „Pöllauer Sattel“ waren sie schön sortiert an einen Baum gelehnt worden. „Die Diebe haben wohl kalte Füße bekommen“, vermutet Putzenbacher.

Zitat Icon

Die Bestellung der Ortstafeln werden wir jetzt wieder rückgängig machen. Falls das noch geht – die wurden ja personalisiert …

Alexander Putzenbacher, Bürgermeister St. Peter am Kammersberg

„Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahl gegen Unbekannt eingebracht. Tatverdächtige gibt es keine“, bestätigt die Pressestelle der Polizei Steiermark. Der Bürgermeister will die Schilder nun wieder montieren und hofft, die Neubestellung noch rückgängig machen zu können. „Falls das noch geht – die Ortstafeln wurden ja personalisiert …“

Steiermark

