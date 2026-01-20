Schlechter Scherz: Ortstafeln im Wald aufgetaucht

Da hatte sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt: In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember wurden in St. Peter am Kammersberg mehrere Schilder gestohlen. Vier Orts- und zwei 30er-Tafeln, um genau zu sein. „Ich dachte, die finden wir sicher irgendwann in einem Partykeller wieder“, sagt Bürgermeister Alexander Putzenbacher. Als sie nach einigen Tagen noch nicht aufgetaucht waren, bestellte er neue Tafeln.