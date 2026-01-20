Vorteilswelt
Naturschauspiel

Polarlichter am Nachthimmel Kärntens zu sehen

Kärnten
20.01.2026 08:03
Polarlichter waren auch in Kals am Großglockner zu sehen.
Polarlichter waren auch in Kals am Großglockner zu sehen.(Bild: www.foto-webcam.eu)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein seltenes Naturschauspiel konnte man in der Nacht auf Dienstag am Nachthimmel Österreichs beobachten. Polarlichter waren zu sehen.

Während in Unterkärnten hartnäckiger Nebel für trübe Verhältnisse sorgt, leuchteten über den Bergen spektakuläre Polarlichter am Nachthimmel. „Ein schwerer geomagnetischer Sturm sorgte in der vergangenen Nacht für das seltene Naturschauspiel“, erklärt David Kaufmann vom Tauernwetter. „Der K-Index erreichte mit Stufe 9 das Maximum der Skala. Besonders eindrucksvoll waren die Polarlichter gegen 22:30 Uhr zu beobachten.“ Denn zu dieser Zeit sollen sie am intensivsten geleuchtet haben.

Spektakuläre Aufnahmen im Glocknergebiet
„Vor allem in Kals am Großglockner konnten Beobachter spektakuläre Aufnahmen machen. Die Aurora war zeitweise bis in tiefere Lagen sichtbar“, so Kaufmann weiter. Für die kommende Nacht seien allerdings keine Polarlichter mehr zu erwarten – „denn die geomagnetische Aktivität nimmt bereits wieder ab“. 

Kärnten

