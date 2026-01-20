Polarlichter am Nachthimmel Kärntens zu sehen

Während in Unterkärnten hartnäckiger Nebel für trübe Verhältnisse sorgt, leuchteten über den Bergen spektakuläre Polarlichter am Nachthimmel. „Ein schwerer geomagnetischer Sturm sorgte in der vergangenen Nacht für das seltene Naturschauspiel“, erklärt David Kaufmann vom Tauernwetter. „Der K-Index erreichte mit Stufe 9 das Maximum der Skala. Besonders eindrucksvoll waren die Polarlichter gegen 22:30 Uhr zu beobachten.“ Denn zu dieser Zeit sollen sie am intensivsten geleuchtet haben.