Polarlichter am Nachthimmel Kärntens zu sehen

Ein seltenes Naturschauspiel konnte man in der Nacht auf Dienstag am Nachthimmel Österreichs beobachten. Polarlichter waren zu sehen.
Während in Unterkärnten hartnäckiger Nebel für trübe Verhältnisse sorgt, leuchteten über den Bergen spektakuläre Polarlichter am Nachthimmel. „Ein schwerer geomagnetischer Sturm sorgte in der vergangenen Nacht für das seltene Naturschauspiel“, erklärt David Kaufmann vom Tauernwetter. „Der K-Index erreichte mit Stufe 9 das Maximum der Skala. Besonders eindrucksvoll waren die Polarlichter gegen 22:30 Uhr zu beobachten.“ Denn zu dieser Zeit sollen sie am intensivsten geleuchtet haben.
Spektakuläre Aufnahmen im Glocknergebiet
„Vor allem in Kals am Großglockner konnten Beobachter spektakuläre Aufnahmen machen. Die Aurora war zeitweise bis in tiefere Lagen sichtbar“, so Kaufmann weiter. Für die kommende Nacht seien allerdings keine Polarlichter mehr zu erwarten – „denn die geomagnetische Aktivität nimmt bereits wieder ab“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.