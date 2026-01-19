„Lass die anderen reden, wir schauen auf uns!“

Der 25-Jährige sprüht schon wieder vor Tatendrang. Verständlich. Nicht nur er performte im Herbst über den Erwartungen. „Viele waren geschockt. Keiner dachte, dass es so gut laufen könnte, wir Winterkönig werden“, so der pfeilschnelle Angreifer. „Trainer Sekerlioglu hat einen Riesenanteil daran. Er ist fachlich unfassbar gut. Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Amoahs Job ist die Gegenspieler zur Verzweiflung zu bringen. „Ich habe nun mehr Freiheiten, komme öfters ins eins gegen eins.“ Nur die Ausbeute ist ausbaufähig. Der Rechtsfuß traf erst dreimal, lieferte fünf Assists.