Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

St. Pöltens Amoah

„Lass die anderen reden, wir schauen auf uns!“

2. Liga
19.01.2026 09:31
St. Pöltens „Winnie“ Amoah
St. Pöltens „Winnie“ Amoah(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

St. Pöltens Flügelrakete Winfred Amoah sprüht nach einem bärenstarken Herbst vor Tatendrang,  steigt beim Thema Aufstieg aber (vorerst) auf die Euphoriebremse. Papa Charles, der einst Sturms Rekordeinkauf war, schaut beim Sohnemann genau hin...

0 Kommentare

Nicht nur die City-Stars von Pep Guardiola mussten zwecks Kontrolle auf die Waage. Auch beim SKN wurde nach der Pause der Status quo der Kicker abgecheckt. Oder: gewogen. „Es hat alles gepasst. Ich habe aber auch nicht so viele Kilo“, grinst St. Pöltens 1,70-Meter-„Wirbelwind“ Winfred Amoah.

Winfred Amoah ist der Schrecken der Zweitliga-Verteidiger
Winfred Amoah ist der Schrecken der Zweitliga-Verteidiger(Bild: GEPA)

Der 25-Jährige sprüht schon wieder vor Tatendrang. Verständlich. Nicht nur er performte im Herbst über den Erwartungen. „Viele waren geschockt. Keiner dachte, dass es so gut laufen könnte, wir Winterkönig werden“, so der pfeilschnelle Angreifer. „Trainer Sekerlioglu hat einen Riesenanteil daran. Er ist fachlich unfassbar gut. Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Amoahs Job ist die Gegenspieler zur Verzweiflung zu bringen. „Ich habe nun mehr Freiheiten, komme öfters ins eins gegen eins.“ Nur die Ausbeute ist ausbaufähig. Der Rechtsfuß traf erst dreimal, lieferte fünf Assists.

SKN-Coach Cem Sekerlioglu
SKN-Coach Cem Sekerlioglu(Bild: GEPA)

„Es hätten mehr Scorerpunkte sein müssen. Ich kann nichts dafür, wenn meine Kollegen die Vorlagen nicht reinmachen“, lacht der Steirer, der einen bekannten Vater hat. Richtig. Charles Amoah! Der frühere Stürmer wechselte 2001 für die damalige Rekordablöse von 3,93 Millionen Euro von St. Gallen zu Sturm, wurde in Graz aber nie glücklich. „Ich schaue ihm zum Verwechseln ähnlich. Deswegen wurde ich in der Steiermark oft auf ihn angesprochen.“

Charles Amoah war einst Sturms Rekodtransfer
Charles Amoah war einst Sturms Rekodtransfer(Bild: GEPA)

Ob’s Tipps vom Papa gibt? „Wenn ich gut spiele, sagt er nichts. Läuft’s nicht, dann bekomm ich eine ausführliche Analyse.“ Womöglich wie man aufsteigt. Der heute 50-Jährige wurde mit dem LASK 2007 Zweitliga-Meister. „Wir haben nie gesagt, dass wir rauf wollen, beschäftigen uns nicht mit dem Thema. Lass die anderen doch reden. Wir schauen nur auf das Hier und Jetzt.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Mehr 2. Liga
St. Pöltens Amoah
„Lass die anderen reden, wir schauen auf uns!“
Krone Plus Logo
An mahnende Spieler
Exodus abgewendet! Austria überweist Gehälter
Es ist offiziell!
Bundesliga-Kicker wechselt zu Austria Salzburg
Bei Austria Lustenau
Für „Mission Aufstieg“ wird das Treffen trainiert
214 Spiele in violett
Austria-Legende beendet seine Karriere

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf