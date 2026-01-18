Salzburg und Bozen lieferten sich beinhartes Duell

„Ein typisches Spiel gegen Bozen“, sagte Coach Viveiros nach der Begegnung. Sportlich legten die Gäste beim Eisbullen-Blaulichttag wie die Feuerwehr los und gingen schon nach 82 Sekunden strittig mit 1:0 in Führung. Die Bulls, die nach dem Kabinen-Kollaps am Freitag auf Hochkofler verzichten mussten, antworteten im Powerplay durch Tom Raffl – 1:1. Seit dem Trainerwechsel – Doug Shedden übernahm vor Kurzem – zeigen die Bozener aber wieder ihr klassisches Hockey und zogen kurz nach Wiederbeginn auf 3:1 davon.