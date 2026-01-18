„Fans haben uns zum Sieg gepeitscht“

Die Ausgangslage war brisant, weil sich zuletzt Innsbruck mit einem Sieg zwischen Leader Seestadt und die Salzburger geschoben hatte. Im Titeldreikampf musste also unbedingt ein Sieg her, um den Traum vom Aufstiegs-Playoff am Leben zu halten. Und der sollte den Salzburgern vor vollem Haus mit 6:5 gelingen.