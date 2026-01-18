„Fans haben uns zum Sieg gepeitscht“

Trainer Sanel Moric von Futsal-Zweitligist Inter Kleßheim hatte sich viel Zuschauerzuspruch für den Aufstiegsschlager in der 2. Liga gewünscht. Und er sollte belohnt werden. Die Fans bereuten ihr Kommen ins Sportzentrum Nord nicht, luchsten doch die Salzburger Seestadt mit dem 6:5-Sieg Platz eins ab.
Die Ausgangslage war brisant, weil sich zuletzt Innsbruck mit einem Sieg zwischen Leader Seestadt und die Salzburger geschoben hatte. Im Titeldreikampf musste also unbedingt ein Sieg her, um den Traum vom Aufstiegs-Playoff am Leben zu halten. Und der sollte den Salzburgern vor vollem Haus mit 6:5 gelingen.
Ein Debütant, ein Rückkehrer
„Da waren keine fünf Plätze mehr frei. Die Zuschauer haben uns nach vorne und zum Sieg gepeitscht“, strahlte Moric über die Kulisse im Sportzentrum Nord. Der Coach sorgte durchaus selbst für Aufsehen, ließ etwa Austrianer Semir Gvozdjar debütieren und verhalf Milos Savic zu seinem Comeback nach Zypern-Abenteuer.
„Richtig, richtig geil! Ich bin komplett durchgeschwitzt, bei jedem Ball selbst mitgelaufen“, schnaufte Moric im Anschluss durch. Der betonte: „Der Gegner hat viel Qualität, einige Neuzugänge aus der ersten Liga. Jetzt wartet ein spannendes Ligafinale auf uns!“
Ein Kampf bis zum Schluss
Am Sonntag gastiert man bei Adler Wien, ehe am 1. Februar das Endspiel gegen Verfolger Innsbruck, der zwei Punkte hinten liegt, ansteht. Aktuell liegen die Salzburger punktgleich aufgrund der besseren Tordifferenz vor Seestadt.
