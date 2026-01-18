Riegler nach Sturz: „Ich hatte Erinnerungslücken“

Sorgen um Claudia Riegler! Salzburgs Snowqueen stürzte am Wochenende bei der Qualifikation für den Weltcup im bulgarischen Bansko. „Ich bin im zweiten Lauf ziemlich hart auf meinen Kopf aufgeschlagen“, berichtete die 52-Jährige. „Danach hatte ich Erinnerungslücken, aber ich habe mich schnell erholt und mir geht es schon wieder ganz gut“, gab sie Entwarnung.