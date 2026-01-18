Riegler nach Sturz: „Ich hatte Erinnerungslücken“

Claudia Riegler kam beim Snowboard-Weltcup in Bansko böse zu Sturz und konnte am zweiten Rennen nicht teilnehmen. Die 52-Jährige blickt aber zuversichtlich auf nächste Bewerbe.
Sorgen um Claudia Riegler! Salzburgs Snowqueen stürzte am Wochenende bei der Qualifikation für den Weltcup im bulgarischen Bansko. „Ich bin im zweiten Lauf ziemlich hart auf meinen Kopf aufgeschlagen“, berichtete die 52-Jährige. „Danach hatte ich Erinnerungslücken, aber ich habe mich schnell erholt und mir geht es schon wieder ganz gut“, gab sie Entwarnung.
Ein Start beim zweiten Rennen am Sonntag kam aber trotzdem zu früh: „Ich wollte es probieren und bin auch auf den Berg gefahren, aber ich habe mich nicht bereit gefühlt. Daher habe ich beschlossen, dass ich nicht an den Start gehe.“
Obwohl es in den vergangenen Bewerben kein Top-Resultat gab, blickte sie zuversichtlich auf die nächsten Rennen: „Meine Form passt gut. Ich weiß, was ich drauf habe, vertraue auf meine Stärke.“
