Falscher Nachbar bittet um Hilfe und stiehlt

Zwei Klagenfurter Pensionisten wollten ihrem angeblich neuen Nachbarn helfen und ihm einen Kübel mit Wasser geben, doch der Trickdieb bestahl die beiden in deren Wohnungen.
Als in der darüber befindlichen Wohnung lebender Nachbar gab sich ein unbekannter Mann in zwei Trickdiebstahlfällen in Klagenfurt am Freitagabend aus. Er erkundigte sich, ob die Wasserleitung in der unter seiner angeblichen Bleibe liegenden Wohnung ordnungsgemäß funktioniere. Denn in seiner Wohnung habe er kein Wasser. Der Unbekannte bat, einen Kübel mit Wasser befüllen zu dürfen.
Während des Wasserholens nutzte der Mann die Gelegenheit und stahl in der Wohnung eines 73-jährigen Mannes eine Lederhandtasche mit Dokumenten, in der Wohnung einer 75-jährigen Frau eine Brieftasche mit Bargeld und Dokumenten.
