Falscher Nachbar bittet um Hilfe und stiehlt

Als in der darüber befindlichen Wohnung lebender Nachbar gab sich ein unbekannter Mann in zwei Trickdiebstahlfällen in Klagenfurt am Freitagabend aus. Er erkundigte sich, ob die Wasserleitung in der unter seiner angeblichen Bleibe liegenden Wohnung ordnungsgemäß funktioniere. Denn in seiner Wohnung habe er kein Wasser. Der Unbekannte bat, einen Kübel mit Wasser befüllen zu dürfen.