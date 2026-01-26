Gailtaler Narren bieten buntes Programm

Im Hermagorer Stadtsaal wir heuer unter dem Motto „Lei Her“ gelacht. Die fast schon legendäre „Crazy Show“ wird heuer unter einer neuen Führungsriege durchgezogen. Der neue Präsident der Gilde, Stefan Schabus, wird unterstützt von seinem Vize, Gerhard Wernitznigg, und einem neuen Vorstand. Freuen darf man sich auf die Stadttratschen, Valeina Dance und die Volkstanzgruppe. Tickets für die Vorstellungen am 23., 24., 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Feber gibt‘s im Rathaus, im Infoservice Nassfeld sowie auf oeticket.at.