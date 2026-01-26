Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Faschingstermine

Gailtaler Narren bieten buntes Programm

Kärnten
26.01.2026 12:00
2023 ging es auf der Faschingsbühne in Kötschach hoch her.
2023 ging es auf der Faschingsbühne in Kötschach hoch her.(Bild: Faschingsgilde Kötschach-Mauthen)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die Narren haben ganz Kärnten im Griff – und auch vor dem Gailtal machen sie keinen Halt. Wir haben die Termine mit Lach-Garantie zusammengefasst.

0 Kommentare

Im Hermagorer Stadtsaal wir heuer unter dem Motto „Lei Her“ gelacht. Die fast schon legendäre „Crazy Show“ wird heuer unter einer neuen Führungsriege durchgezogen. Der neue Präsident der Gilde, Stefan Schabus, wird unterstützt von seinem Vize, Gerhard Wernitznigg, und einem neuen Vorstand. Freuen darf man sich auf die Stadttratschen, Valeina Dance und die Volkstanzgruppe. Tickets für die Vorstellungen am 23., 24., 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Feber gibt‘s im Rathaus, im Infoservice Nassfeld sowie auf oeticket.at.

Die Kötschacher Prinzenpaare sind motorisiert unterwegs.
Die Kötschacher Prinzenpaare sind motorisiert unterwegs.(Bild: Faschingsgilde Kötschach-Mauthen)

Die Kötschacher Narren laden heuer zu zwei Sitzungen: Am 31. Januar sowie am 1. Feber heißt‘s „Bussi Bussi Lei Lei“. Die Prinzenpaare Prinz Kai I. & Prinzessin Christina I. sowie Prinz Niklas I. & Prinzessin Vanessa I. proben bereits fleißig mit ihrem Gefolge.

Am 24. Januar und am 31. Januar wird in Liesing im Lesachtal heuer der Fasching gefeiert. Heiteres aus dem Dorf- und Talgeschehen verspricht man sich bei „Lie Lie“. Karten gibt es im Tourismusbüro Lesachtal. Und auch im Tal gibt es zwei Prinzenpaare: Sebastian Lanner und Paola Stanic sowie Sebastian Seiwald und Julia Unterluggauer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
254.208 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
224.379 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
217.949 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Faschingstermine
Gailtaler Narren bieten buntes Programm
Krone Plus Logo
Aber ÖSV-Asse happy
Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS
Kommt aus den USA
KAC hat den Ersatz für Kapitän Hundertpfund
Event bis 2029 fix!
Die Winter-Musi lockte Tausende Schlagerfans
Schwierige Löscharbeit
Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf