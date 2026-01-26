Gailtaler Narren bieten buntes Programm

Die Narren haben ganz Kärnten im Griff – und auch vor dem Gailtal machen sie keinen Halt. Wir haben die Termine mit Lach-Garantie zusammengefasst.
Im Hermagorer Stadtsaal wir heuer unter dem Motto „Lei Her“ gelacht. Die fast schon legendäre „Crazy Show“ wird heuer unter einer neuen Führungsriege durchgezogen. Der neue Präsident der Gilde, Stefan Schabus, wird unterstützt von seinem Vize, Gerhard Wernitznigg, und einem neuen Vorstand. Freuen darf man sich auf die Stadttratschen, Valeina Dance und die Volkstanzgruppe. Tickets für die Vorstellungen am 23., 24., 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Feber gibt‘s im Rathaus, im Infoservice Nassfeld sowie auf oeticket.at.
Die Kötschacher Narren laden heuer zu zwei Sitzungen: Am 31. Januar sowie am 1. Feber heißt‘s „Bussi Bussi Lei Lei“. Die Prinzenpaare Prinz Kai I. & Prinzessin Christina I. sowie Prinz Niklas I. & Prinzessin Vanessa I. proben bereits fleißig mit ihrem Gefolge.
Am 24. Januar und am 31. Januar wird in Liesing im Lesachtal heuer der Fasching gefeiert. Heiteres aus dem Dorf- und Talgeschehen verspricht man sich bei „Lie Lie“. Karten gibt es im Tourismusbüro Lesachtal. Und auch im Tal gibt es zwei Prinzenpaare: Sebastian Lanner und Paola Stanic sowie Sebastian Seiwald und Julia Unterluggauer.
