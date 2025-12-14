Jonas Müller holte sich die Weltcupführung

Damit übernimmt der 28-jährige Müller, der in der Vorwoche in Winterberg mit Rang zwei schon aufgezeigt hatte, auch die Führung im Gesamtweltcup. „Ich habe die Schlüsselstelle zweimal halbwegs gut gemeistert und habe in der Bahn aktuell einen super Speed. Das Material läuft extrem gut, ich bin körperlich fit und locker drauf. In Summe macht es richtig viel Spaß“, so Müller, „und dementsprechend groß ist nun auch die Vorfreude auf Lake Placid. Zumal es eine Bahn ist, an die ich sehr gute Erinnerungen habe. Dort habe ich vor sechs Jahren 2019 den zweiten Weltcupsieg gefeiert.“