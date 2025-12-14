Vorteilswelt
Weltklasse-Rodler

Jonas Müller holte sich die Weltcupführung

Vorarlberg
14.12.2025 18:18
Jonas Müller (Mitte) feierte einen souveränen Sieg in Park City.
Jonas Müller (Mitte) feierte einen souveränen Sieg in Park City.(Bild: kristen-images.com / Michael Kristen)

Schon beim ersten Rennen der Weltcup-Saison war Ländle-Rodler Jonas Müller mit einem zweiten Platz beim Auftakt in Winterberg perfekt gestartet, nun legte der Bludenzer bei der zweiten Station in Park City gleich einen drauf und holte sich souverän den Sieg – und damit die Führung in der Gesamtwertung.

0 Kommentare

Ländle-Rodler Jonas Müller läuft auf Hochtouren, der Bludenzer gewann den Rodel-Weltcup in Park City (US) und das auf beeindruckende Art und Weise. Der amtierende Europameister ließ nach seiner Halbzeitführung nichts anbrennen, erzielte im Olympiaeiskanal von 2002 auch im zweiten Durchgang Bestzeit und sicherte sich damit überlegen seinen siebenten Sieg im Weltcup. Weltmeister Max Langenhan (D) landete auf Rang zwei, Leon Felderer (It) belegte den dritten Platz.

In Park City war Jonas Müller nicht zu schlagen, weiter geht es für den Bludenzer in Lake ...
In Park City war Jonas Müller nicht zu schlagen, weiter geht es für den Bludenzer in Lake Placid.(Bild: kristen-images.com / Michael Kristen)

Damit übernimmt der 28-jährige Müller, der in der Vorwoche in Winterberg mit Rang zwei schon aufgezeigt hatte, auch die Führung im Gesamtweltcup. „Ich habe die Schlüsselstelle zweimal halbwegs gut gemeistert und habe in der Bahn aktuell einen super Speed. Das Material läuft extrem gut, ich bin körperlich fit und locker drauf. In Summe macht es richtig viel Spaß“, so Müller, „und dementsprechend groß ist nun auch die Vorfreude auf Lake Placid. Zumal es eine Bahn ist, an die ich sehr gute Erinnerungen habe. Dort habe ich vor sechs Jahren 2019 den zweiten Weltcupsieg gefeiert.“

Steu Fünfter im Doppelsitzer
In der abschließenden Team-Staffel mussten sich Dorothea Schwarz, Juri Gatt, Riccardo Schöpf und Jonas Müller knapp der italienischen Mannschaft beugen. Im Doppelsitzer der Herren wurde der Bludenzer Thomas Steu mit Wolfgang Kindl Fünfter.

Schon heute reiste das rot-weiß-rote Team weiter in den Bundesstaat New York, wo es am 19. und 20. Dezember in Lake Placid im Weltcup weitergeht.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Vorarlberg
