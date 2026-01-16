Tierischer Flitzer kommt Abfahrer gefährlich nahe

Tierischer Flitzer in Wengen: Beim zweiten Abfahrtstraining am Donnerstag kam eine Maus dem Franzosen Maxence Muzaton gefährlich nahe.
Wie ein Clip in den sozialen Medien zeigt, begab sich der Nager auf die Strecke der Lauberhornabfahrt. Nur wenige Sekunden später kommt Muzaton mit einem Höllentempo angerauscht.
Wenige Meter neben der Maus raste der Abfahrer vorbei – Riesenglück für das Tier, das sofort umbog, unverletzt blieb und mit seiner „Flitzer-Aktion“ nun zum Hit im Netz wird.
Das Programm
In Wengen findet heute ein Super-G (12.30 Uhr), am Samstag der Abfahrts-Hit (12.30) und am Sonntag der Slalom statt (10/13). Die „Krone“ berichtet live vor Ort und alle Rennen gibt’s wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Maus nicht noch einmal in solch große Gefahr begibt ...
