Tierischer Flitzer kommt Abfahrer gefährlich nahe

Das Programm

In Wengen findet heute ein Super-G (12.30 Uhr), am Samstag der Abfahrts-Hit (12.30) und am Sonntag der Slalom statt (10/13). Die „Krone“ berichtet live vor Ort und alle Rennen gibt’s wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Maus nicht noch einmal in solch große Gefahr begibt ...