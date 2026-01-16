Vorteilswelt
Klassiker in Wengen

Tierischer Flitzer kommt Abfahrer gefährlich nahe

Ski Alpin
16.01.2026 09:29
Eine Maus näherte sich Maxence Muzaton bei dessen Trainingsfahrt in Wengen.
Eine Maus näherte sich Maxence Muzaton bei dessen Trainingsfahrt in Wengen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/lauberhornrennen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tierischer Flitzer in Wengen: Beim zweiten Abfahrtstraining am Donnerstag kam eine Maus dem Franzosen Maxence Muzaton gefährlich nahe.

0 Kommentare

Wie ein Clip in den sozialen Medien zeigt, begab sich der Nager auf die Strecke der Lauberhornabfahrt. Nur wenige Sekunden später kommt Muzaton mit einem Höllentempo angerauscht.

Wenige Meter neben der Maus raste der Abfahrer vorbei – Riesenglück für das Tier, das sofort umbog, unverletzt blieb und mit seiner „Flitzer-Aktion“ nun zum Hit im Netz wird.

Lesen Sie auch:
Der Super-G in Wengen steht im Fokus.
„Kaum ein Unterschied“
Wengen-Rennen sorgt für Kopfschütteln bei Legenden
16.01.2026
Ski-Weltcup im Ticker
Super-G der Herren in Wengen ab 12.30 Uhr LIVE
16.01.2026
Ersatzmann springt ein
Kamerafahrt in Wengen: Zwei Absagen aus Österreich
15.01.2026

Das Programm
In Wengen findet heute ein Super-G (12.30 Uhr), am Samstag der Abfahrts-Hit (12.30) und am Sonntag der Slalom statt (10/13). Die „Krone“ berichtet live vor Ort und alle Rennen gibt’s wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Maus nicht noch einmal in solch große Gefahr begibt ...

