Autolenker (27) stieß gegen Trafo und rannte davon

Erst weitergefahren, dann davongelaufen ist ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Stadt Salzburg. Zeugen beobachteten, wie er mit seinem Pkw gegen einen Trafo stieß. Später stellte sich heraus, dass seine 22-jährige Beifahrerin bei dem Unfall verletzt wurde.