Autolenker (27) stieß gegen Trafo und rannte davon

Erst weitergefahren, dann davongelaufen ist ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Stadt Salzburg. Zeugen beobachteten, wie er mit seinem Pkw gegen einen Trafo stieß. Später stellte sich heraus, dass seine 22-jährige Beifahrerin bei dem Unfall verletzt wurde.
Bei dem Unfall kurz nach 18 Uhr wurde die Transformatorstation im Salzburger Stadtteil Lehen beschädigt. Zeugen sahen, wie der 27-Jährige allerdings weiterfuhr, danach sein Auto parkte und davonrannte.
Polizisten erwischten den Lenker, der unverletzt geblieben war, in seiner Wohnung. Er verweigerte dabei nicht nur den Alkoholtest, sondern war auch nicht bereit, über den Unfall zu reden.
Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht
Es stellte sich allerdings heraus, dass seine 22-jährige Beifahrerin bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt worden war. Für sie ging es ins Krankenhaus. Der 27-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wurde mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.