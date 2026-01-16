Vorteilswelt
Kontrolle verloren

Autolenker (27) stieß gegen Trafo und rannte davon

Salzburg
16.01.2026 09:47
Die Polizisten trafen den 27-Jährigen in seiner Wohnung an (Symbolbild).
(Bild: sos)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Erst weitergefahren, dann davongelaufen ist ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Stadt Salzburg. Zeugen beobachteten, wie er mit seinem Pkw gegen einen Trafo stieß. Später stellte sich heraus, dass seine 22-jährige Beifahrerin bei dem Unfall verletzt wurde. 

0 Kommentare

Bei dem Unfall kurz nach 18 Uhr wurde die Transformatorstation im Salzburger Stadtteil Lehen beschädigt. Zeugen sahen, wie der 27-Jährige allerdings weiterfuhr, danach sein Auto parkte und davonrannte. 

Polizisten erwischten den Lenker, der unverletzt geblieben war, in seiner Wohnung. Er verweigerte dabei nicht nur den Alkoholtest, sondern war auch nicht bereit, über den Unfall zu reden. 

Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht
Es stellte sich allerdings heraus, dass seine 22-jährige Beifahrerin bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt worden war. Für sie ging es ins Krankenhaus. Der 27-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wurde mehrfach angezeigt. 

Salzburg

