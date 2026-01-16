Luxusflaute in China trifft Porsche hart

Auch in Deutschland weniger Absatz

Die größten Einbußen erlitt Porsche dabei in China, mit einem Rückgang von 26 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Das sind knapp 41.000 Wägen. Auch im Autoland Deutschland muss der Autohersteller schlechtere Verkaufszahlen vermelden: Hier schrumpfte der Absatz um 16 Prozent. Vertriebschef Matthias Becker vermeldete dazu, dass der schlechte Absatz in Übersee einerseits an der schwachen Nachfrage nach Luxusprodukten in China liege, andererseits aber auch Angebotslücken beim Porsche 718 und dem SUV Macan, die in Europa nicht mehr mit Verbrennungsmotor verkauft werden.