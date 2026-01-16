„Habe Röntgen-Beweis, dass Jäger Unwahrheit sagt“

Der vierjährige Border Collie „Cooper“ ist tot – erschossen von einem Jäger, der ihn am 27. Dezember auf einem Forstweg in Pettenbach im Traunviertel mit einem Fuchs verwechselt haben soll. Angeblich bemerkte der 84-Jährige vom Hochstand aus „ein Tier mit buschiger Lunte“, das der Fährte eines Rehs folgte.