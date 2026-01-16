„Habe Röntgen-Beweis, dass Jäger Unwahrheit sagt“

Mädchen landete fast 80-mal wegen Drogen im Spital
Bedenkliche Zahlen
Der Besitzer (30) des in Oberösterreich erschossenen Border Collies „Cooper“ widerspricht nun den Angaben des Todesschützen (84). Die Grünen habe zu dem Fall eine aktuelle Landtagsanfrage an die Jagdlandesrätin (VP) eingebracht.
Der vierjährige Border Collie „Cooper“ ist tot – erschossen von einem Jäger, der ihn am 27. Dezember auf einem Forstweg in Pettenbach im Traunviertel mit einem Fuchs verwechselt haben soll. Angeblich bemerkte der 84-Jährige vom Hochstand aus „ein Tier mit buschiger Lunte“, das der Fährte eines Rehs folgte.
