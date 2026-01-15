Für „Izzi“ Hämmerle funktionierte die Strecke

Ziemlich kurze Strecke

Am Donnerstag machten sich die Ländle-Asse Alessandro Hämmerle und Elias Leitner mit dem rot-weiß-roten Aufgebot beim Training mit dem Kurs vertraut, Hämmerle und Jakob Dusek reihten sich auf den Plätzen drei und vier ein. Die Topzeit bei den Herren notierte der Kanadier Eliot Grondin (35,54 Sekunden). „Das Training hat gepasst, die Strecke hat gut funktioniert“, sagte „Izzi“, „ich bin nach dem ersten Lauf gleich Heats gefahren.“ In denen dann die Besonderheiten der Strecke für den Olympiasieger von Peking 2022, der allgemein an Rennen in China gute Erinnerungen hat, schnell klar wurden. „In Kurve eins und zwei kann es echt extrem knapp werden“, meinte der Montafoner“, „danach geht eigentlich ein neues Rennen los und unten raus ist es recht cool, das sollte mir eigentlich liegen. Die Strecke ist allerdings ziemlich kurz, 36 Sekunden ist wirklich wenig für unsere Verhältnisse.“