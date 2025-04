Dusek und Hämmerle räumten sich erneut aus dem Weg

Damit gab es ein Déjà-vu der Kollision der beiden in der Woche davor im Engadiner WM-Finale, als sie sich auf Gold- und Silberkurs liegend gegenseitig aus dem Weg geräumt hatten und so „nur“ Bronze für Hämmerle abgefallen war. Diesmal war es ein Sturz Duseks mit dem folglich auch sein Vorarlberger Teamkollege in den Schnee musste. Dusek rutschte dann noch einmal in Hämmerle hinein und schlug einen Salto über ihn. Hämmerle wurde schließlich Zehnter, Dusek 16. und Julian Lüftner in seinem letzten Karriere-Rennen 26.