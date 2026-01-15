„Nessi“ als Sechste beste ÖSV-Dame beim Heimrennen

„Es geht in die richtige Richtung, ganz zufrieden bin ich aber noch nicht. Ich will noch weiter nach vorn“, sagte die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer, nachdem sie bei der zweiten Europacupabfahrt am Pass Thurn als Sechste – 1,02 Sekunden hinter Siegerin Stefanie Grob (Sz) – zu Rang sechs gerast war. „Leider habe ich die Schlüsselstelle, die Kurve im Schlussteil, wie schon am Mittwoch nicht ideal getroffen.“ Da war die 27-Jährige, die ihre Comebacksaison nach zweijähriger Verletzungspause bestreitet, auf Rang neun gefahren.