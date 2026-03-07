Gegen Pkw geprallt: Motorradradfahrer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitag im Vorarlberger Satteins. Ein 54-jähriger Biker zog sich dabei Verletzungen zu, zum Glück war Hilfe rasch zur Stelle.
Der Vorfall ereignete sich gegen 12.05 Uhr im Gemeindegebiet von Satteins. Laut Informationen der Polizei wollte eine 19-jährige Pkw-Lenkerin von der Gewerbestraße links auf die Walgaustraße (L54) abbiegen. Gleichzeitig bog ein weiterer Pkw, aus Richtung Frastanz kommend, nach rechts in die Gewerbestraße ab. Dadurch war einem 54-jährigen Motorradfahrer, der auf der L54 von Frastanz in Richtung Satteins unterwegs war, die Sicht auf den Wagen der 19-Jährigen versperrt – und umgekehrt. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Pkw.
Erstversorgung am Unfallort
Der Motorradfahrer wurde in weiterer Folge auf den Asphalt geschleudert. Passanten eilten dem Gestürzten sofort zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Am Ende hatte der Biker großes Glück: Zwar zog er sich schmerzhafte Blessuren am rechten Fuß zu und wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann aber wieder entlassen werden. Die 19-jährige Lenkerin überstand den Unfall unversehrt. Alle Beteiligten wurden einem Alkomattest unterzogen – das Ergebnis fiel jeweils negativ aus.
