Gegen Pkw geprallt: Motorradradfahrer verletzt



Der Vorfall ereignete sich gegen 12.05 Uhr im Gemeindegebiet von Satteins. Laut Informationen der Polizei wollte eine 19-jährige Pkw-Lenkerin von der Gewerbestraße links auf die Walgaustraße (L54) abbiegen. Gleichzeitig bog ein weiterer Pkw, aus Richtung Frastanz kommend, nach rechts in die Gewerbestraße ab. Dadurch war einem 54-jährigen Motorradfahrer, der auf der L54 von Frastanz in Richtung Satteins unterwegs war, die Sicht auf den Wagen der 19-Jährigen versperrt – und umgekehrt. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Pkw.