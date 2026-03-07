Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand

Am frühen Freitagabend wurde in Hohenems in Vorarlberg ein Brand im Dachbereich eines Wohnhauses gemeldet. Dank des schnellen Handelns der Florianijünger konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es gab keine Verletzten.
Gegen 17 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, wonach aus dem Dachbereich eines Wohnhauses in der Schützenstraße dichte Rauchschwaden quellen würden. Binnen weniger Minuten waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenems, Altach und Mäder vor Ort. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass keine Menschen in Gefahr sind, starteten die Florianis umgehend mit den Löschmaßnahmen. Um 18.05 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Brandursache unklar
Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine detaillierten Angaben. Völlig unklar ist auch noch die Brandursache, die Ermittlungen laufen.
