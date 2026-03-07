Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand



Gegen 17 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, wonach aus dem Dachbereich eines Wohnhauses in der Schützenstraße dichte Rauchschwaden quellen würden. Binnen weniger Minuten waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenems, Altach und Mäder vor Ort. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass keine Menschen in Gefahr sind, starteten die Florianis umgehend mit den Löschmaßnahmen. Um 18.05 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.