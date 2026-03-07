Kein Vorzeige-Vorarlberger: der „Strick“

Der Grad der Gesetzlosigkeit oder zumindest Regelverachtung eines Stricks ist fließend, aber nach beiden Seiten des Spektrums hin begrenzt: Einen Jungen, der die Schule schwänzt und stattdessen Zigaretten raucht oder heimlich Mädchen trifft, würde der Alemanne bereits als Strick bezeichnen, einen Mörder hingegen nicht mehr (und selbst ein „mords Strick“ ist kein Mörder).