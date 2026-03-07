Kein Vorzeige-Vorarlberger: der „Strick“

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Hauptwort „Strick“an.
Neben der üblichen Bedeutung von Seil versteht der Alemanne unter einem Strick noch zwei weitere und spezifischere Dinge. So wird die im Hochdeutschen umständlich als Strickbauweise bezeichnete Konstruktionsform für Holzhäuser hierzulande kurz und knapp Strick genannt („Hosch Skelettbauweise gmacht? – Na, Strick.“).
Leider kommt dieser in Dialekten übliche Hang zur Verkürzung nicht überall und identisch zum Tragen – und so wird ein gestricktes Haus zwar zum Strick, ein gestricktes (aber noch nicht fertiggestelltes) Kleidungsstück hingegen als Strickete oder Strickerei bezeichnet und niemals als Strick.
Ein solcher jedoch ist hierzulande ein Junge oder Mann, welcher sich nicht an Gesetz, Ordnung und Vorschriften hält, sondern stattdessen laufend Streiche spielt und bis hin zu kleineren Straftaten begeht.
Der Grad der Gesetzlosigkeit oder zumindest Regelverachtung eines Stricks ist fließend, aber nach beiden Seiten des Spektrums hin begrenzt: Einen Jungen, der die Schule schwänzt und stattdessen Zigaretten raucht oder heimlich Mädchen trifft, würde der Alemanne bereits als Strick bezeichnen, einen Mörder hingegen nicht mehr (und selbst ein „mords Strick“ ist kein Mörder).
Denn einem Strick wird trotz seiner Missetaten immer noch ein Rest von Sympathie entgegengebracht, meist in der unberechtigten Hoffnung, dass sich der Tunichtgut eines Tages ändert („Früher ischt er an ghöriga Strick gsi, aber mittlerweilse hot er si gmacht.“)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.