„Vögels Lexikon“

Kein Vorzeige-Vorarlberger: der „Strick“

Vorarlberg
07.03.2026 16:15
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Hauptwort „Strick“an.

Neben der üblichen Bedeutung von Seil versteht der Alemanne unter einem Strick noch zwei weitere und spezifischere Dinge. So wird die im Hochdeutschen umständlich als Strickbauweise bezeichnete Konstruktionsform für Holzhäuser hierzulande kurz und knapp Strick genannt („Hosch Skelettbauweise gmacht? – Na, Strick.“).

Leider kommt dieser in Dialekten übliche Hang zur Verkürzung nicht überall und identisch zum Tragen – und so wird ein gestricktes Haus zwar zum Strick, ein gestricktes (aber noch nicht fertiggestelltes) Kleidungsstück hingegen als Strickete oder Strickerei bezeichnet und niemals als Strick.

Ein solcher jedoch ist hierzulande ein Junge oder Mannwelcher sich nicht an Gesetz, Ordnung und Vorschriften hält, sondern stattdessen laufend Streiche spielt und bis hin zu kleineren Straftaten begeht.

Der Grad der Gesetzlosigkeit oder zumindest Regelverachtung eines Stricks ist fließend, aber nach beiden Seiten des Spektrums hin begrenzt: Einen Jungen, der die Schule schwänzt und stattdessen Zigaretten raucht oder heimlich Mädchen trifft, würde der Alemanne bereits als Strick bezeichnen, einen Mörder hingegen nicht mehr (und selbst ein „mords Strick“ ist kein Mörder).

Denn einem Strick wird trotz seiner Missetaten immer noch ein Rest von Sympathie entgegengebracht, meist in der unberechtigten Hoffnung, dass sich der Tunichtgut eines Tages ändert („Früher ischt er an ghöriga Strick gsi, aber mittlerweilse hot er si gmacht.“)

Vorarlberg
07.03.2026 16:15
Vorarlberg
