Skifahrer gingen an Bushaltestelle auf Mann los



Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 19.20 Uhr an der Bushaltestelle Kanzelwandbahn in Riezlern. Laut Informationen der Polizei hatte sich das spätere Opfer zuerst mit einem etwa 30-jährigen Skifahrer ein Wortgefecht geliefert. Es entwickelte sich eine Rangelei, an deren Ende sich beide Kontrahenten am Boden wälzten. Als sich die Situation bereits zu beruhigen schien, kam plötzlich ein weiterer Urlauber – offenbar ein Bekannter des etwa 30-Jährigen – hinzu und versetzte dem am Boden liegenden Mann zwei brutale Faustschläge ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Breitachbrücke.