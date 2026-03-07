Skifahrer gingen an Bushaltestelle auf Mann los

Brutale Gewalt im Wintersportparadies: In der Kleinwalsertaler Ortschaft Riezlern in Vorarlberg ist am Freitagabend ein Mann an einer Bushaltestelle von zwei unbekannten Tätern attackiert und schwer verletzt worden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 19.20 Uhr an der Bushaltestelle Kanzelwandbahn in Riezlern. Laut Informationen der Polizei hatte sich das spätere Opfer zuerst mit einem etwa 30-jährigen Skifahrer ein Wortgefecht geliefert. Es entwickelte sich eine Rangelei, an deren Ende sich beide Kontrahenten am Boden wälzten. Als sich die Situation bereits zu beruhigen schien, kam plötzlich ein weiterer Urlauber – offenbar ein Bekannter des etwa 30-Jährigen – hinzu und versetzte dem am Boden liegenden Mann zwei brutale Faustschläge ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Breitachbrücke.
Verletzungen unbestimmten Grades
Durch die Schläge erlitt das Opfer schwere Verletzungen im Bereich des linken Auges sowie der Nase. Zeugen berichteten, dass sich die beiden Schläger bereits vor dem Vorfall gemeinsam an der Bushaltestelle aufgehalten hätten. Im Zuge eines Gesprächs sollen sie zudem angegeben haben, in der Unterkunft „Fuchsfarm“ zu nächtigen.
Auffällige Skibekleidung
Die Personenbeschreibungen sind nicht sonderlich detailliert: Der etwa 30 Jahre alte Mann soll circa 1,85 Meter groß sein und einen zweiteiligen Skioverall in auffälligen Farben (Aubergine, Lila, Braun) getragen haben. Der zweite Täter sei etwa jünger (zwischen 20 und 25 Jahre alt) gewesen, bekleidet war er mit einer Skijacke im Camouflage-Look und einer schwarzen Skihose.
Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, sich zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.