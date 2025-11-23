Geringverdiener in Pflege sollen mehr Geld kriegen

Man habe erkannt, dass bei unteren Einkommen Handlungsbedarf ist

Wie berichtet werden rund 130 Euro netto pro Monat vom Lohn gekürzt. Die über 10.000 Betroffenen verlieren somit rund 1500 Euro netto im Jahr. Dabei ist es der Bund, der von 2023 bis 2028 dieses Geld an die Länder überweist. Salzburg – als einziges Bundesland in Österreich – will diese rund 20 Millionen Euro pro Jahr ab 2026 nicht mehr an die Pflegekräfte weitergeben.