Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Pflegekahlschlag

Geringverdiener in Pflege sollen mehr Geld kriegen

Salzburg
23.11.2025 12:00
Karoline Edtstadler und Marlene Svazek streichen 2026 den Pflegebonus. Pflegekräfte verdienen ...
Karoline Edtstadler und Marlene Svazek streichen 2026 den Pflegebonus. Pflegekräfte verdienen dann 130 Euro weniger.(Bild: Andreas Tröster)

Landeschefin Karoline Edtstadler (ÖVP) plant nach der Gehaltskürzung bei den Pflegekräften Entlastungen für die unteren Einkommen. Am Dienstag steht eine groß angelegte Demonstration bevor. Bereits über 70.000 Unterzeichner gibt es bei der dazugehörigen Petition gegen den Pflegesparkurs...

0 Kommentare

Mehr Geld für junge Pflegekräfte, mehr Geld für die Geringverdiener. Mit diesem Vorhaben lässt aktuell Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) aufhorchen. Nachdem Edtstadler gemeinsam mit Regierungspartnerin Marlene Svazek (FPÖ) den Pflegebonus für die Pflegekräfte aus Spargründen gestrichen hat, rumort es bei den Angestellten in Seniorenheimen und Krankenhäusern.

Man habe erkannt, dass bei unteren Einkommen Handlungsbedarf ist
Wie berichtet werden rund 130 Euro netto pro Monat vom Lohn gekürzt. Die über 10.000 Betroffenen verlieren somit rund 1500 Euro netto im Jahr. Dabei ist es der Bund, der von 2023 bis 2028 dieses Geld an die Länder überweist. Salzburg – als einziges Bundesland in Österreich – will diese rund 20 Millionen Euro pro Jahr ab 2026 nicht mehr an die Pflegekräfte weitergeben.

Zitat Icon

Auch ein anderer Name für den Pflegebonus wäre in Ordnung. Aber Hauptsache, die Gehälter werden nicht gekürzt. 

Ulrich Eger, Verein der Salzburger Seniorenheime

Bild: nikolaus faistauer photography

Edtstadler beharrt auf dem Kurs und sagt: „Der Pflegebonus kam in einer Zeit, die extremst herausfordernd war für diesen Bereich, weil 24 Stunden Voll-Mundschutz zu tragen war. Für diesen Zeitraum ist der Pflegebonus eingeführt worden. Diese Zeit ist vorbei. Und es ist viel bei der Anhebung der Gehälter getan worden.“

Die Mitarbeiter der Seniorenheime formieren sich und rufen am Dienstag zur Demo auf
Die Mitarbeiter der Seniorenheime formieren sich und rufen am Dienstag zur Demo auf(Bild: Andreas Tröster)

Ihr sei es wichtig, dass die unteren Einkommen unterstützt werden. Man habe erkannt, dass es bei den niedrigeren Einkommen Handlungsbedarf gebe und man werde an Lösungen dahingehend arbeiten. „Es braucht zielgerichtete Unterstützung für die unteren Einkommen. Das muss aber erst mit den Verantwortlichen in den Gemeinden diskutiert werden.“

Über 70.000 Unterschriften gegen Pflegesparkus
Am Dienstag ist eine Demonstration gegen den Sparkurs der Regierung bei der Pflege geplant. Über 70.000 Personen haben bereits eine Petition für die Rücknahme der Sparpläne unterzeichnet. Einer, der die Regierung bereits harsch für den Pflegesparkurs kritisiert hat, ist Ulrich Eger.

Lesen Sie auch:
Marlene Svazek und Karoline Edtstadler werden mit der Abstimmung ihrer Kammerräte im Parlament ...
Dämpfer für Regierung
Schwarz-blaue Kammerräte gegen Pflege-Sparkurs
13.11.2025
Gestrichener Bonus
Salzburg bleibt bei Pflege in Österreich allein
08.11.2025
Land schnürt Paket
Nach Alarm der Träger: Mehr Geld für mobile Pflege
13.11.2025

Der Obmann des Vereins der Salzburger Seniorenheime sagt zu Edtstadlers Überlegungen: „Man muss sich anschauen, was genau geplant ist. Alles was der Pflege entgegenkommt würde uns freuen, auch ein anderer Name für den Bonus wäre ok – Hauptsache die Gehälter werden nicht gekürzt.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
179.719 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
132.975 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
121.166 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf