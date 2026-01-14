FBI durchsuchte Wohnung von Journalistin

US-Justizministerin Pamela Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass es einen Antrag auf Untersuchung des Verteidigungsministeriums gegeben habe. Der mutmaßliche Informant befinde sich inzwischen in Haft. Die Regierung werde illegale Leaks von Geheimdokumenten nicht tolerieren, da diese ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit seien. Die Zeitung „Washington Post“ kritisierte, dass Durchsuchungen von Wohnungen von Journalistinnen und Journalisten selbst in diesem Kontext ungewöhnlich und aggressiv seien. Der Vorfall werfe Fragen zur Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten auf, hieß es beim US-Sender CNN.