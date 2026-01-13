Warum auch bei Olympia die „Scheidung“ hält

Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Am WM-Hang von 2027
Wieso Ski Austria für das Damen-Kontingent bei den Olympischen Spielen in Italien erfinderisch werden muss. Plus: aus welchen Gründen der Riesentorlauf für Kathi Truppe weiterhin kein Thema ist.
Bei Ski Austria sucht man sie für die Olympischen Spiele in Cortina aktuell wie die Nadel im berühmten Heuhaufen: Fahrerinnen, die im Technikbereich beide Disziplinen bestreiten können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.