Was für ein Genuss! Das sind die Sex-Trends 2026

Die Ära austauschbarer, durch Algorithmen vermittelter, schneller Nummern ist vorbei: Heuer steht der Sinn im kollektiven Zentrum – und damit der bewusste Genuss mit all seinen Facetten vom Gefühl der Nähe bis zur Technologie. Eine Entwicklung, angeführt vor allem von der Generation Z, die Selbstständigkeit über Partnerzentrierung und kurzlebige Oberflächlichkeit stellt.