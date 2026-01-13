Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am WM-Hang von 2027

Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen

Vorarlberg
13.01.2026 18:55
Für Jakob Greber gab es am Dienstag in Crans Montana nichts zu holen.
Für Jakob Greber gab es am Dienstag in Crans Montana nichts zu holen.(Bild: GEPA)

In jüngeren Jahren hatte der Vorarlberger Jakob Greber den Ruf eines „Kamikaze-Piloten“ – seine Ausfallquote schwindelerregend hoch. Etwas, dass der 22-Jährige in den letzten Monaten aber ausgezeichnet in den Griff bekommen hatte. So kam der Head-Pilot zuletzt 27-mal in Serie ins Ziel. Bis Dienstag, da riss diese Superserie beim WM-Test in Crans Montana (Sz).

0 Kommentare

„Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber mein Speed hat gepasst und mir ist es lieber, ich falle einmal aus und bin bis dahin bei der Musik dabei, als dass ich ins Ziel komme und ergebnistechnisch in der Gegend herumfahre“, kommentierte Jakob Greber seinen Ausfall beim gestrigen Europacup-Slalom im Schweizer WM-Ort von 2027, Crans Montana.

Greber war zuletzt extrem stabil unterwegs – sowohl im Training als auch in den Rennen.
Greber war zuletzt extrem stabil unterwegs – sowohl im Training als auch in den Rennen.(Bild: GEPA)

Piste baute rasant und massiv ab
Das Rennen, das wegen Problemen an der Piste – es musste aufgrund der hohen Temperaturen mit Wasser und Salz gearbeitet werden – begann verheißungsvoll. Der 22-jährige Greber, der bei drei der vier bisherigen EC-Saisonslaloms auf das Podest gefahren war, zeigte mit Nummer sieben eine starke Fahrt und lag zur Halbzeit als Dritter nur 0,23 Sekunden hinter dem zeitgleichen Führungsduo Sandro Simonet (Sz) und Hans Grahl-Madsen (Nor).

Lesen Sie auch:
Zuletzt durfte Jakob Greber zweimal im Weltcup an den Start gehen.
Zwei Slaloms stehen an
ÖSV-Youngsters fahren WM-Tests in Crans Montana
12.01.2026
Kolumne
Warum Jakob Greber ein „Jungspund“ am Podest ist
24.11.2025
„Tipp“ für Debütant
„Besser du scheidest aus und bist bis dahin gut“
22.12.2025

Belgisches Weltcup-Ass legt vor
Im Finale baute die WM-Piste von 2027 erneut ab, allerdings noch so massiv wie im ersten Lauf. Der Belgier Armand Marchant, der in diesem Winter in Gurgl als Zweiter bereits am Weltcuppodest gestanden war, legte als Halbzeit-Neunter eine starke Zeit hin, an der sich die Konkurrenz nach und nach die Zähne ausbiss.

Greber startete auch im zweiten Lauf stark, lag bei der Zwischenzeit noch immer 0,44 Sekunden vor Marchand. „Bis Mitte Steilhang war ich gut dabei, dann bin ich aber zu gerade in eine Haarnadel hinein und dann ging es sich nicht mehr aus“, analysierte der Mellauer seinen ersten Ausfall nach 27 Rennen, in denen er stets ins Ziel gekommen war. „Natürlich denkst du kurz darüber, was passiert ist. Aber aus der Fassung bringt mich das nicht.“ Zumal er bereits heute die Chance zur Revanche hatte.“

Der Steirer Ralph Seidler geigte im zweiten Lauf groß auf.
Der Steirer Ralph Seidler geigte im zweiten Lauf groß auf.(Bild: GEPA)

Seidler mit Bestzeit im Finale
Den Sieg holte sich Marchand vor Simonet und Grahl-Madsen. Der Silbertaler Moritz Zudrell schied nach Halbzeitrang 42 wie Greber im Finale aus. Bester Österreicher wurde der Osttiroler Kilian Pramstaller als Sechster – der Steirer Ralph Seidler fuhr mit Laufbestzeit im Finale noch von Zwischenrang 22 auf Platz neun.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 6°
Symbol bedeckt
Dornbirn
2° / 8°
Symbol bedeckt
Feldkirch
1° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
151.910 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
139.979 mal gelesen
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
131.264 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Am WM-Hang von 2027
Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Gewerbsmäßiger Betrug
Hunderte Handys geordert und weiterverkauft
Beim Conti-Cup
Stabiler Auftakt von Niklas Bachlinger in China
Wettbewerbsfähigkeit
Wallner will reduzierten Stromtarif für Industrie
Skurrile Entwicklung
Wirtschaftsbund-Affäre: Mails „fiktiv“ übergeben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf