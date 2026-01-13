Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen

Greber startete auch im zweiten Lauf stark, lag bei der Zwischenzeit noch immer 0,44 Sekunden vor Marchand. „Bis Mitte Steilhang war ich gut dabei, dann bin ich aber zu gerade in eine Haarnadel hinein und dann ging es sich nicht mehr aus“, analysierte der Mellauer seinen ersten Ausfall nach 27 Rennen, in denen er stets ins Ziel gekommen war. „Natürlich denkst du kurz darüber, was passiert ist. Aber aus der Fassung bringt mich das nicht.“ Zumal er bereits heute die Chance zur Revanche hatte.“