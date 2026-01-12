ÖSV-Youngsters fahren WM-Tests in Crans Montana

Auf Kurs Richtung Fixticket

Nachdem der 22-Jährige in Alta Badia und Madonna di Campglio (It) seine ersten Weltcuprennen fahren durfte, gilt der volle Fokus wieder dem Europacup (EC). „Es waren tolle Erfahrungen, die ich sammeln konnte“, erklärt der Heeressportler, der in der EC-Slalomwertung nach vier von zehn Rennen mit 240 Zählern nur fünf Punkte hinter Hans Grahl-Madsen (Nor) Zweiter ist. Und gute Aussichten hat, sich das heiß ersehnte Fixticket für die Weltcupsaison 2026/ 27 zu holen, das es für die Top-3 in den EC-Disziplinenwertungen gibt.