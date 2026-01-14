Mann (61) starb bei Sturz auf Kleinem Schönberg

Ein 61-jähriger Wanderer ist am Mittwoch bei einer Tour auf dem Kleinen Schönberg (OÖ) tragisch in den Tod gestürzt. Angehörige schlugen Alarm, nachdem sie keine Lebenszeichen mehr von ihm gehört hatten. Bergretter aus Gmunden stiegen auf den Berg und fanden schließlich den Leichnam, der mithilfe eines Helikopters vom Unglücksort geborgen und transportiert wurde.
Der aus dem Bezirk Eferding stammende 61-Jährige war am Mittwoch zu einer Wanderung auf den Kleinen Schönberg aufgebrochen. Als er zur vereinbarten Zeit nicht wieder zurück nach Hause gekehrt war und auch telefonisch nicht erreichbar war, schlugen Angehörige Alarm.
Bergretter der Ortsstelle Gmunden stiegen am Nachmittag bei widrigen Bedingungen auf den 894 Meter hohen Berg und suchten nach dem Abgängigen. Auch ein Team des Polizeihuschraubers „Libelle“ stand im Einsatz.
Eine Ortung des Telefons brachte die Helfer schließlich auf die richtige Spur. Leider konnte aber in der Nähe eines Baumes nur noch der Leichnam des 61-Jährigen gefunden werden. Der Tote wurde mit dem Polizeihelikopter ins Tal geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.