Mann (61) starb bei Sturz auf Kleinem Schönberg

Ein 61-jähriger Wanderer ist am Mittwoch bei einer Tour auf dem Kleinen Schönberg (OÖ) tragisch in den Tod gestürzt. Angehörige schlugen Alarm, nachdem sie keine Lebenszeichen mehr von ihm gehört hatten. Bergretter aus Gmunden stiegen auf den Berg und fanden schließlich den Leichnam, der mithilfe eines Helikopters vom Unglücksort geborgen und transportiert wurde.