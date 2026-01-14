„Das ist eigentlich nicht unsere Preisklasse“

Gut, dass Blau-Weiß nicht einen Tag früher geflogen ist: Am Dienstag war der Wiener Flughafen noch lange gesperrt, am Mittwoch-Nachmittag hebt der Tabellenletzte Belek ab. BW Linz buchte ein 5-Sterne-Hotel, über das Sportchef Schösswendter sagt: „Eigentlich ist es nicht unsere Preisklasse.“
Am Dienstag war der Flughafen Wien-Schwechat wegen Glatteis vorübergehend dicht, mussten zahlreiche Flüge abgesagt oder umgeleitet werden. „Wir haben’s mit dem Zeitpunkt des Trainingslagers super getroffen“, sagt Sportchef Christoph Schösswendter, bevor der FC Blau-Weiß Linz einen Tag später am Mittwoch (13.55 Uhr) als letzter der drei OÖ-Erstligisten in die Türkei abhebt und ergänzt: „In den letzten Tagen hat’s in Belek viel geregnet, in den nächsten sind strahlender Sonnenschein und 15 Grad vorhergesagt!“
Zwei Testspiele am Programm
Daheim seien zuletzt das Kunstgrün in Linz immer bestens geräumt und die Bedingungen trotz klirrender Kälte gut gewesen. In Belek wartet nun auf das Tabellenschlusslicht das Hotel „Bellis Deluxe“ – das wie die Residenzen von LASK und Ried mit fünf Sternen ausgewiesen ist. „Eigentlich ist das Hotel nicht unsere Preisklasse“, sagt Schösswendter. Nachdem Blau-Weiß letzten Winter aber wegen der Absage eines anderen Klubs ins „Bellis Deluxe“ upgegradet wurde, man begeistert war und schon damals bei der Abreise wieder anfragte, genießt man auch heuer günstige Konditionen im Hotel. In welchem Ronivaldo und Co. bis 22. Jänner trainieren und zwei Tests absolvieren werden: Am Samstag, 17. Jänner gegen den tschechischen Erstligisten FC Zlín und am Dienstag, 20. Jänner gegen Serbiens Erstligisten FK Čukarički.
Neuzugang lässt auf sich warten
„Nach der Rückkehr nach Österreich bleibt uns daheim noch eine Woche bis zum Cup-Derby – perfekt“, so Schösswendter, dessen Klub samt Geschäftsführer Peschek, 23 Feldspielern und – ungewöhnlich – mit gleich vier Torhütern anreist. Aber ohne einen Neuzugang! Eine erhoffte Verstärkung für die Defensive wurde noch nicht gefunden. „Es war noch keiner dabei, bei dem wir der Überzeugung gewesen wären, dass es ein Startelf-Spieler sein könnte. Bevor wir lediglich den Kader erweitern, warten wir lieber noch“, hofft Schösswendter vor allem auf sich auftuende Leih-Möglichkeiten.
