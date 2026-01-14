„Das ist eigentlich nicht unsere Preisklasse“

Zwei Testspiele am Programm

Daheim seien zuletzt das Kunstgrün in Linz immer bestens geräumt und die Bedingungen trotz klirrender Kälte gut gewesen. In Belek wartet nun auf das Tabellenschlusslicht das Hotel „Bellis Deluxe“ – das wie die Residenzen von LASK und Ried mit fünf Sternen ausgewiesen ist. „Eigentlich ist das Hotel nicht unsere Preisklasse“, sagt Schösswendter. Nachdem Blau-Weiß letzten Winter aber wegen der Absage eines anderen Klubs ins „Bellis Deluxe“ upgegradet wurde, man begeistert war und schon damals bei der Abreise wieder anfragte, genießt man auch heuer günstige Konditionen im Hotel. In welchem Ronivaldo und Co. bis 22. Jänner trainieren und zwei Tests absolvieren werden: Am Samstag, 17. Jänner gegen den tschechischen Erstligisten FC Zlín und am Dienstag, 20. Jänner gegen Serbiens Erstligisten FK Čukarički.