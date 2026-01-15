Ärzte eröffnen Zentrum in ehemaliger Billa-Filiale

Der Linzer SP-Gemeinderat Florian Koppler war es, der im Gespräch mit der „Krone“ 2024 erstmals darauf hinwies, dass man dringend neue Ärzte im Franckviertel benötigen würde, vor allem aufgrund des zu erwarteten Zuzuges. Knapp zwei Jahre später ist es am 26. Jänner nun so weit: Am Lonstorferplatz 1, dort wo einst eine beliebte Billa-Filiale beheimatet war, entsteht mit p2med nun ein Ärztezentrum, das klassische Allgemeinmedizin mit einem breiten Angebot rund um Prävention und Sportmedizin verbindet.