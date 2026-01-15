Vorteilswelt
Ärzte eröffnen Zentrum in ehemaliger Billa-Filiale

Oberösterreich
15.01.2026 10:00
In den Räumlichkeiten am Lonstorferplatz eröffnet am 26. Jänner ein Gesundheitszentrum.
In den Räumlichkeiten am Lonstorferplatz eröffnet am 26. Jänner ein Gesundheitszentrum.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Wo früher Lebensmittel verkauft wurden, werden künftig Patienten betreut: In einer ehemaligen Billa-Filiale im Linzer Franckviertel eröffnen zwei Ärzte ein neues Gesundheitszentrum. Sie bündeln dort allgemeinmedizinische Versorgung, Vorsorgeangebote und sportbezogene Diagnostik.

Der Linzer SP-Gemeinderat Florian Koppler war es, der im Gespräch mit der „Krone“ 2024 erstmals darauf hinwies, dass man dringend neue Ärzte im Franckviertel benötigen würde, vor allem aufgrund des zu erwarteten Zuzuges. Knapp zwei Jahre später ist es am 26. Jänner nun so weit: Am Lonstorferplatz 1, dort wo einst eine beliebte Billa-Filiale beheimatet war, entsteht mit p2med nun ein Ärztezentrum, das klassische Allgemeinmedizin mit einem breiten Angebot rund um Prävention und Sportmedizin verbindet.

Die beiden Allgemeinmediziner von p2med: Filip Purgar (li.) und Paul Pürzl.
Die beiden Allgemeinmediziner von p2med: Filip Purgar (li.) und Paul Pürzl.(Bild: Sabine Kneidinger)

Gesundheitszentrum für alle Kassen
Initiiert wurde das rund 700 Quadratmeter große Zentrum von Filip Purgar und Paul Pürzl. Neben allgemeinmedizinischer Versorgung für alle Kassen liegt ein Schwerpunkt auf Vorsorge und Leistungsdiagnostik. Purgar bringt dabei seine Erfahrung aus der Arbeit im Olympiazentrum ein. Ergänzt wird das Angebot durch Physiotherapie, Massage sowie einen hauseigenen Trainingsbereich. Kleinchirurgische Eingriffe – etwa bei Schnappfinger oder Karpaltunnelsyndrom – können direkt vor Ort durchgeführt werden.

Auf umfassende Betreuung ausgerichtet
Pürzl arbeitet gemeinsam mit einem interdisziplinären Team an Präventionskonzepten, zusätzlich gibt es eine Kooperation mit pro mente Oberösterreich, die Beratung im Zentrum anbietet. Ziel sei es, medizinische Betreuung nicht nur auf akute Beschwerden zu reduzieren, sondern langfristige Gesundheit stärker in den Fokus zu rücken. „Wir wollen unseren Patientinnen und Patienten eine wirklich umfassende und auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung bieten“, versprechen die beiden Ärzte.

