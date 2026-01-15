Bewohner musste über Balkon gerettet werden

In Pierbach (OÖ) war am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner musste über den Balkon gerettet werden, weil das Erdgeschoß bereits lichterloh brannte. Trotz Rettungsversuchen durch Nachbarn musste ihn die Feuerwehr bergen. Er kam nach Linz ins Krankenhaus.
Ein Hausbrand in Pierbach hätte am Mittwochnachmittag fast einen Toten gefordert. Ein Hausbewohner war von den Flammen im Erdgeschoß auf einem Balkon im ersten Stock eingeschlossen worden. Nachbarn hatten bereits versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen und dem Bewohner mittels einer Leiter die Flucht zu ermöglichen.
Rauchgasvergiftung erlitten
Die vier alarmierten Feuerwehren konnten den Bewohner schließlich mittels einer Schleifkorbtrage und einer Rettungsplattform vor den Flammen retten. Aufgrund einer akuten Rauchgasvergiftung kam der Verletzte mit Notarztbegleitung ins Spital der Barmherzigen Brüder nach Linz.
Zwei weitere Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung bzw. leichten Verletzungen ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Hilfe leisteten auch drei Landwirte, die mit Güllefässern immer wieder Löschwasser zum Einsatzort brachten.
