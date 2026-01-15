Bewohner musste über Balkon gerettet werden

Ein Hausbrand in Pierbach hätte am Mittwochnachmittag fast einen Toten gefordert. Ein Hausbewohner war von den Flammen im Erdgeschoß auf einem Balkon im ersten Stock eingeschlossen worden. Nachbarn hatten bereits versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen und dem Bewohner mittels einer Leiter die Flucht zu ermöglichen.