„Jobabbau ist Notwendigkeit, um zu überleben“

Weshalb streichen Sie die Arbeitsplätze?

Die wesentlichen Gründe sind erstens, dass wir uns im vergangenen Geschäftsjahr von einigen Unternehmensbereichen getrennt haben, zum Beispiel dem Fahrrad- oder Automobilgeschäft. Und somit gibt es auch in der Verwaltung nicht mehr denselben Bedarf. Der zweite Grund ist, dass wir die Strukturen verschlanken wollen. Wir haben derzeit sechs Führungsebenen im Konzern. Wir haben uns vorgenommen, mindestens eine Führungsebene, in manchen Bereichen sogar zwei, herauszunehmen – mit dem Ziel, dass wir in Zukunft schneller Entscheidungen treffen können.