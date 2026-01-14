Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Interview mit KTM-Boss

„Jobabbau ist Notwendigkeit, um zu überleben“

Oberösterreich
14.01.2026 18:30
KTM-Zentrale in Mattighofen
KTM-Zentrale in Mattighofen(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

CEO Gottfried Neumeister rechtfertigt im „Krone“-Interview den aktuell verkündeten Stellenabbau bei KTM. Dieser sei nicht auf Geheiß des neuen indischen Eigentümers, sondern vom heimischen Management entschieden. Es gehe darum, Führungsebenen zu vereinfachen und zu verschlanken.

0 Kommentare

„Krone“: Ist der Abbau der 500 Stellen eine Order der neuen indischen Eigentümer?
Neumeister: Nein, ganz klar nicht. Das ist eine Notwendigkeit, um zu überleben. Es geht darum, Kosten zu senken, Strukturen zu vereinfachen und das Unternehmen stabil für die Zukunft aufzustellen. Also nein, es ist keine Order, sondern das österreichische Management musste diese Entscheidung treffen.

Weshalb streichen Sie die Arbeitsplätze?
Die wesentlichen Gründe sind erstens, dass wir uns im vergangenen Geschäftsjahr von einigen Unternehmensbereichen getrennt haben, zum Beispiel dem Fahrrad- oder Automobilgeschäft. Und somit gibt es auch in der Verwaltung nicht mehr denselben Bedarf. Der zweite Grund ist, dass wir die Strukturen verschlanken wollen. Wir haben derzeit sechs Führungsebenen im Konzern. Wir haben uns vorgenommen, mindestens eine Führungsebene, in manchen Bereichen sogar zwei, herauszunehmen – mit dem Ziel, dass wir in Zukunft schneller Entscheidungen treffen können.

Gottfried Neumeister
Gottfried Neumeister(Bild: KTM AG/Emanuel Tschann)

Welche Standorte sind vom erneuten Abbau betroffen?
Das ist in Ausarbeitung. Der Abbau wird weltweit, auch im Ausland passieren.

Wie geht es weiter: War das der letzte Stellenabbau?
Mit den aktuellen Maßnahmen sind wir zuversichtlich, dass wir nun als Unternehmen eine Struktur schaffen, die uns wieder wettbewerbsfähig macht.

2025 ist der Umsatz des KTM-Konzerns um 46 Prozent auf rund eine Milliarde Euro gesunken.
Wir hatten acht Monate unsere Produktion geschlossen und haben uns in einem Insolvenzverfahren befunden, das viel Unsicherheit erzeugt hat. Dass wir es 2025 geschafft haben, diese eine Milliarde Umsatz zu durchbrechen, kann durchaus als Erfolg gewertet werden – und vor allem das Faktum, dass wir im zweiten Halbjahr um 60 Prozent mehr Motorräder verkauft haben als im ersten. Es ist klar ein positiver Trend zu verzeichnen. 

„Krone“-Kommentar
Ausbaden müssen’s die Mitarbeiter

Managementfehler aus der Vergangenheit wie die Ausweitung auf zu viele Geschäftsfelder oder ein zu hoher Lagerbestand, gepaart mit hohen Standortkosten sind ein Mix, der für KTM den Personalabbau wohl tatsächlich zu einer Überlebensfrage macht.

(Bild: Krone KREATIV, Harald Dostal)

Doch ausbaden müssen das alles die Beschäftigten. Seit der Insolvenz leben sie quasi in permanenter Unsicherheit, zwischen Rätselraten über die Folgen der indischen Mehrheitsübernahme und Produktionsstopps. Dazu passt: KTM will die nun betroffenen 500 Mitarbeiter erst ab Mitte Februar informieren. Bis dahin geht das Bangen weiter – wieder einmal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
422.687 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
169.555 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
149.423 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Interview mit KTM-Boss
„Jobabbau ist Notwendigkeit, um zu überleben“
Krone Plus Logo
Nächste Hiobsbotschaft
Die KTM-Mitarbeiter üben sich in Galgenhumor
Krone Plus Logo
Neue TV-Serie und Buch
Hubert Niedermayr: „Erbstreit sprengt Familien“
Chance für Motorsport
„Es wird Zeit, dass sich endlich etwas tut!“
Streit um Gasbohrung
Höchstgericht schickt Bescheid zurück nach Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf