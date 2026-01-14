Nach Auffahrunfall im Fahrzeugwrack eingeklemmt

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Linzer Stadtautobahn A7 in Fahrtrichtung Linz kurz vor der Abfahrt Treffling zu einem schweren Auffahrunfall im dichten Nebel. Dabei wurde eine Person eingeklemmt in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.
Gegen 3.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich auf der Überholspur der Autobahn, was durch die schlechte Sicht und den dichten Nebel eine besondere Gefährdung für alle Beteiligten darstellte.
Fahrer leicht verletzt
Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass der Lenker des vorausfahrenden Fahrzeugs eingeklemmt war, weshalb die Freiwilligen Feuerwehren Schweinbach und Treffling alarmiert wurden. Die Rettung erfolgte mittels schwerem hydraulischem Rettungsgerät über eine große Seitenöffnung am Fahrzeug. Anschließend wurde der leicht verletzte Fahrer dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Dieses brachte ihn in das Linzer Unfallkrankenhaus.
Gefährliche Bedingungen
Während des Einsatzes sicherten ASFINAG, Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle umfassend ab, um weitere Gefahren durch den dichten Nebel und den laufenden Verkehr zu minimieren. Nach Abschluss der Menschenrettung wurde die Unfallstelle geräumt.
