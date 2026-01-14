Nach Auffahrunfall im Fahrzeugwrack eingeklemmt

Fahrer leicht verletzt

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass der Lenker des vorausfahrenden Fahrzeugs eingeklemmt war, weshalb die Freiwilligen Feuerwehren Schweinbach und Treffling alarmiert wurden. Die Rettung erfolgte mittels schwerem hydraulischem Rettungsgerät über eine große Seitenöffnung am Fahrzeug. Anschließend wurde der leicht verletzte Fahrer dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Dieses brachte ihn in das Linzer Unfallkrankenhaus.