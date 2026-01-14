Fünf Schwestern helfen Menschen aus ihrer Region

Wie ein fünfblättriges Kleeblatt sind die „Rahofer-Schwestern“ Inge (63), Gabriele (66), Eva-Maria (60), Christa (62) und Elisabeth (65) bei ihren Benefiz-Aktionen aufeinander abgestimmt. Das aus St. Ulrich bei Steyr stammende Geschwister-Quintett wendet seit zehn Jahren den Großteil seiner Freizeit für den guten Zweck auf. Die Damen stricken, nähen, sticken und backen unermüdlich das ganze Jahr lang, um mit dem Erlös der Handarbeiten Menschen in der Region Steyr-Land unterstützen zu können.