Grippewelle schwappt auf die Spitäler über

Zehn bis 14 Tage Ausfallzeit

Der Mediziner rechnet damit, dass die jetzige Grippewelle noch gar nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, sondern auch noch in den kommenden Wochen anhalten wird. „Wenn man Symptome hat, dann sollte man auch wirklich zu Hause bleiben. Je mehr Kontakte man hat, desto schneller wird das Virus verbreitet. Auch eine Impfung macht immer Sinn und sorgt für einen guten Schutz“, empfiehlt der Mediziner. Leidet man wirklich an der echten Grippe ist diese übrigens nicht in zwei bis drei Tagen überstanden – man muss mit zehn bis 14 Tagen Ausfallzeit rechnen.