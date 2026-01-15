Unbelehrbare Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

„Komme von Arbeit“

Nur wenig später gegen 17:25 Uhr wurde im benachbarten Wels auf der Stifterstraße in Wels ein 43-jähriger Bosnier aus Wels angehalten. Die Beamten kannten ihn, denn ihm war erst Ende 2025 der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden. Bei der Kontrolle gestand er zwar, dass er keinen Führerschein habe. Alkoholkonsum verneinte er aber, da er ja gerade von seiner Arbeit als Berufskraftfahrer komme.