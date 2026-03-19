ÖSV-Trio bei erstem Abtasten vorne mit dabei

Keine ÖSV-Dame in den Top Ten

Bei den Frauen kam keine ÖSV-Läuferin in die Top Ten. Cornelia Hütter und Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler hatten als 12. und 13. 1,75 bzw. 1,83 Sek. Rückstand auf die Schnellste, US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Nina Ortlieb wurde 15., Mirjam Puchner 18. Im Gegensatz zu den Männern geht es hier in der Abfahrt noch um die Disziplinwertung. Die im Ranking führende Italienerin Laura Pirovano belegte Rang sechs, Hauptkonkurrentin Emma Aicher Platz 16. Die Deutsche fährt zudem im Kugel-Duell mit Mikaela Shiffrin um gute Punkte für den Gesamtweltcup. Shiffrin stand am Donnerstag nicht am Abfahrtsstart.