ÖSV-Trio bei erstem Abtasten vorne mit dabei

Österreichs Alpinski-Trio Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger und Vincent Kriechmayr hat es am Donnerstag beim Abfahrtstraining in Kvitfjell auf die Ränge vier, fünf und acht gebracht.
Haaser wies zum Auftakt der finalen Weltcup-Veranstaltung des Winters 0,44 Sek. Rückstand auf den auf Rang eins gekommenen Slowenen Miha Hrobat auf. Marco Schwarz wurde 17., der Schweizer Olympiasieger Franjo van Allmen 24. und Letzter.
Keine ÖSV-Dame in den Top Ten
Bei den Frauen kam keine ÖSV-Läuferin in die Top Ten. Cornelia Hütter und Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler hatten als 12. und 13. 1,75 bzw. 1,83 Sek. Rückstand auf die Schnellste, US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Nina Ortlieb wurde 15., Mirjam Puchner 18. Im Gegensatz zu den Männern geht es hier in der Abfahrt noch um die Disziplinwertung. Die im Ranking führende Italienerin Laura Pirovano belegte Rang sechs, Hauptkonkurrentin Emma Aicher Platz 16. Die Deutsche fährt zudem im Kugel-Duell mit Mikaela Shiffrin um gute Punkte für den Gesamtweltcup. Shiffrin stand am Donnerstag nicht am Abfahrtsstart.
Für Freitag ist jeweils ein weiteres Training angesetzt, für Samstag die Rennen und für Sonntag die Super-G-Bewerbe. Für Dienstag und Mittwoch sind in Hafjell mit den Riesentorläufen und Slaloms die letzten Rennen der Weltcup-Saison 2025/26 geplant.
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