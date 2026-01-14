Lieferprobleme bei den Stiglechner-Tankstellen

„Kann vereinzelt zu Lieferschwierigkeiten kommen“

Doch nicht überall laufen die Treibstoff-Lieferungen – sie werden seit der Pleite nicht mehr von der nun ebenfalls insolventen, hauseigenen Lieferfirma, sondern von externen Partnern übernommen – reibungslos, wie das Beispiel aus Linz zeigt. Von Stiglechner heißt es dazu: „Es kann vereinzelt zu Lieferschwierigkeiten kommen, wir sind aber bemüht, auf allen unseren Tankstellen das volle Sortiment anzubieten.“