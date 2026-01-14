Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Benzin „außer Betrieb“

Lieferprobleme bei den Stiglechner-Tankstellen

Oberösterreich
14.01.2026 10:00
In Linz-Gründberg ist kein Benzin verfügbar.
In Linz-Gründberg ist kein Benzin verfügbar.(Bild: Christoph Gantner)

Nach der Pleite sind zwar sämtliche der vom insolventen Familienunternehmen Stiglechner betriebenen Tankstellen wieder geöffnet, doch nicht überall laufen die Lieferungen reibungslos. Einem Standort in Linz etwa ist das Benzin ausgegangen.

0 Kommentare

„Außer Betrieb!“ – Dieses Schild sowie ein Absperrband versperren momentan die Benzin-Zapfsäulen der bp-Tankstelle im Linzer Stadtteil Gründberg. An dem vom Familienunternehmen Stiglechner betriebenen Standort gibt es seit Samstag nur noch Diesel – eine Folge der Insolvenz von Anfang Dezember.

Alle Tankstellen wieder geöffnet
Wie berichtet, meldeten zwei Unternehmen der Stiglechner-Gruppe mit in Summe 188 Millionen Euro Schulden Konkurs an. Das Linzer Unternehmen betreibt bundesweit 71 Tankstellen. Banken ermöglichten kurz vor Weihnachten die Finanzierung des Weiterbetriebs während des Insolvenzverfahrens – und mittlerweile sind auch alle Tankstellen wieder geöffnet, wie Stiglechner auf „Krone“-Anfrage mitteilt.

Lesen Sie auch:
Die große Stiglechner-Insolvenz führt nun zu einem weiteren Konkurs.
Aus Stiglechner-Gruppe
Treibstofflieferant für Tankstellen ist insolvent
12.01.2026
Krone Plus Logo
Tankstellen-Insolvenz
Nach Pleite von Betreiber fließt der Sprit wieder
03.01.2026
Insolvenz jetzt fix:
Tankstellenbetreiber hat 190 Mio. Euro Schulden
05.12.2025

„Kann vereinzelt zu Lieferschwierigkeiten kommen“
Doch nicht überall laufen die Treibstoff-Lieferungen – sie werden seit der Pleite nicht mehr von der nun ebenfalls insolventen, hauseigenen Lieferfirma, sondern von externen Partnern übernommen – reibungslos, wie das Beispiel aus Linz zeigt. Von Stiglechner heißt es dazu: „Es kann vereinzelt zu Lieferschwierigkeiten kommen, wir sind aber bemüht, auf allen unseren Tankstellen das volle Sortiment anzubieten.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Benzin „außer Betrieb“
Lieferprobleme bei den Stiglechner-Tankstellen
Arbeiterkammer half
Schottreifes Auto: Händler wollte Kundin neppen
Viele Sichtungen
„Verstoßene“ Wölfe ziehen jetzt auch am Tag umher
Krone Plus Logo
Hund tot geschossen
So viele Waffen besitzen wir im eigenen Heim
Bei Kontrolle erwischt
42 Übertretungen in 30 Tagen: Lenker fuhr weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf