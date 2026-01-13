Streik in allen acht Ordensspitälern in OÖ

Kommende Woche, voraussichtlich am Donnerstag, 22. Jänner, wird in allen acht Ordensspitälern in Oberösterreich gestreikt. Die Beschäftigten haben sich in einer Abstimmung der Gewerkschaft vida mit 93,3 Prozent gegen das letzte Arbeitgeber-Angebot in den KV-Verhandlungen und für den Streik ausgesprochen.
Zuletzt war am 8. Jänner verhandelt worden – ohne Ergebnis. Wie berichtet, lehnte die Arbeitnehmerseite die von den Ordensspitälern angebotene Gehaltserhöhung um 3,3 Prozent ab kommendem Juli ab. Sie fordert mehr Geld und eine 35-Stunden-Woche. Ein Ultimatum an die Arbeitgeber, ein verbessertes Angebot vorzulegen, lief am Montag aus, weshalb rund 200 der insgesamt 10.000 nichtärztlichen Ordensspital-Mitarbeiter an diesem Tag eine Demo vor dem Linzer Landhaus abhielten.
Ansuchen um Streikfreigabe
Kommende Woche gehen sie noch einen Schritt weiter. Wie die Gewerkschaft vida am Dienstag bekannt gab, soll am Donnerstag, 22. Jänner, in allen acht oberösterreichischen Ordensspitälern gestreikt werden. 93,3 Prozent der Beschäftigten hätten sich in einer Umfrage der Gewerkschaft dafür ausgesprochen. Nun suche man beim ÖGB um Streikfreigabe an.
Was passiert mit den Patienten?
Das Wohl der Patientinnen und Patienten soll dabei nicht gefährdet werden. „Wir bieten den Arbeitgebern an, sich mit uns über ein geordnetes Herunterfahren des Betriebes am Streiktag zu beraten“, sagt vida-Verhandlerin Martina Reischenböck. Vertreter der Ordensspitäler hatten zuvor die Forderung der Gewerkschaft als überzogen und nicht realisierbar dargestellt – dazu seien quasi von heute auf morgen 900 zusätzliche Vollzeitstellen nötig. „Eine bewusste Irreführung“, sagt vida-Landesvorsitzender Gerhard Siegl. „Unser Stufenplan sieht eine Stunde weniger pro Jahr bis zum Jahr 2030 vor. Die Arbeitgeber hätten also fünf Jahre Zeit, um das zusätzliche Personal aufzubauen.“
Der Streik am 22. Jänner solle aber nicht das Ende der Kollektivvertragsverhandlungen bedeuten, sagt Reischenböck: „Wir sind verhandlungsbereit und hoffen weiterhin auf eine Lösung am Verhandlungstisch.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.