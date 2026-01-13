Streik in allen acht Ordensspitälern in OÖ

Was passiert mit den Patienten?

Das Wohl der Patientinnen und Patienten soll dabei nicht gefährdet werden. „Wir bieten den Arbeitgebern an, sich mit uns über ein geordnetes Herunterfahren des Betriebes am Streiktag zu beraten“, sagt vida-Verhandlerin Martina Reischenböck. Vertreter der Ordensspitäler hatten zuvor die Forderung der Gewerkschaft als überzogen und nicht realisierbar dargestellt – dazu seien quasi von heute auf morgen 900 zusätzliche Vollzeitstellen nötig. „Eine bewusste Irreführung“, sagt vida-Landesvorsitzender Gerhard Siegl. „Unser Stufenplan sieht eine Stunde weniger pro Jahr bis zum Jahr 2030 vor. Die Arbeitgeber hätten also fünf Jahre Zeit, um das zusätzliche Personal aufzubauen.“