Diesen Nutzen hat gleichgeschlechtlicher Sex

Mehr Sex bei Größenunterschieden

Die Forschenden fanden heraus, dass es bei Arten, bei denen Männchen und Weibchen unterschiedlich groß sind, mehr gleichgeschlechtlichen Sex gibt. Denn Größenunterschiede führen oft zu intensiverem Wettbewerb unter den Tieren. Auch bei komplexen Hierarchien in ihrer Gruppe, tendieren die untersuchten Primaten eher dazu, mit dem gleichen Geschlecht Sex zu haben.