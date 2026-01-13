Senioren sehen „Gefahr“ bei Ausdünnung von Klinik

Die Debatten rund um den Gesundheitsplan 2040+ reißen nicht ab. Nun meldet sich auch der Pensionistenverband Österreich zu Wort – für einen Standort, der mit 187.000 Bürger ein großes Einzugsgebiet hat: das Landesklinikum Mistelbach. „Es ist ein zentraler Pfeiler der Gesundheitsversorgung im Weinviertel und muss in voller Leistungsfähigkeit erhalten bleiben.“
„Für viele Ältere ist das Krankenhaus Mistelbach erste und einzige Anlaufstelle im Notfall. Längere Wege oder auch eingeschränkte Leistungen bedeuten daher ein reales Gesundheitsrisiko“, so Bezirksvorsitzender Herbert Ettenauer. „Am Papier klingt es nach Reform, für Betroffene kann es dann enorm mehr Belastung bedeuten.“
Info-Event der Interessensgemeinschaft folgte Zoff im Gemeinderat
Die Meldung ist Wind in die Segeln der „Interessensgemeinschaft Pro Schwerpunkt Krankenhaus Mistelbach“, einer unabhängigen Plattform für den Erhalt des Spitals – und damit gegen Leistungsreduzierungen.
Zuschuss für übervollen Stadtsaal wurde nicht gewährt
Das Ansuchen um Übernahme der Stadtsaalmiete für die mit 400 Bürgern besuchten Informationsveranstaltung am 13. November von 780 Euro ist im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden. Weidlich: „Information sollte in Mistelbach jedenfalls ebenso viel Wert sein, wie es bei Subventionierungen gesellschaftspolitischer Demonstrationen oder mancher öffentlicher Unterhaltungsveranstaltungen mit mehreren tausend Euro in Mistelbach der Fall ist.“ Auch das Fehlen des Oberhaupts bei dem Info-Event war Thema, obwohl ÖVP-Stadtchef Erich Stubenvoll „sogar Einladungen im Rahmen von zweier Funktionen erhalten hat“, heißt es seitens der Initiative.
Gemeinderat setzt Info-Veranstaltung für den 23. Februar an
Die Interessengemeinschaft macht nun „mit allen Kräften“ weiter: Beispielsweise werde man bei der angekündigten Infoversammlung am 23. Februar ein starkes Wort einlegen. „Uns ist wichtig, dass die 187.000 Bewohner des Klinikum-Einzugsbereichs viel konkreter als bisher zu den angepeilten Reduzierungen informiert werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.