Senioren sehen „Gefahr“ bei Ausdünnung von Klinik

Zuschuss für übervollen Stadtsaal wurde nicht gewährt

Das Ansuchen um Übernahme der Stadtsaalmiete für die mit 400 Bürgern besuchten Informationsveranstaltung am 13. November von 780 Euro ist im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden. Weidlich: „Information sollte in Mistelbach jedenfalls ebenso viel Wert sein, wie es bei Subventionierungen gesellschaftspolitischer Demonstrationen oder mancher öffentlicher Unterhaltungsveranstaltungen mit mehreren tausend Euro in Mistelbach der Fall ist.“ Auch das Fehlen des Oberhaupts bei dem Info-Event war Thema, obwohl ÖVP-Stadtchef Erich Stubenvoll „sogar Einladungen im Rahmen von zweier Funktionen erhalten hat“, heißt es seitens der Initiative.