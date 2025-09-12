Spitalsgipfel als „Beruhigungspille“ für Region

Unruhe hatte sich in den vergangenen Wochen im Bezirk Mistelbach breitgemacht. Es hieß, dass das Spital laut Gesundheitsplan in Zukunft zentrale Abteilungen verlieren werde. Sogar eine Bürgerplattform formierte sich, um Widerstand zu leisten. Über Initiative von Kurt Hackl, ÖVP-Klubobmann im Landtag, kam es nun zu einem Gipfeltreffen in St. Pölten: Die für den Gesundheitsplan zuständigen Landesräte Ludwig Schleritzko, Eva Prischl und Martin Antauer versuchten dabei gemeinsam mit Vertretern der Landesgesundheitsagentur, die Befürchtungen der Mistelbacher zu zerstreuen.