Mistelbacher als Spätstarter bei Spitalsprotesten

In Gmünd gehen die Einwohner aus Protest für ihr Spital auf die Straße, mehrmals und konsequent – eine ganze Region zeigt dort den Schrumpfplänen im Krankenhausbereich die Muskeln. Anders in Mistelbach: Hier (re)agierte man zaghaft – mit Ausnahmen im letzten Herbst: Da sparte Stadtchef Erich Stuben nicht mit Kritik – wie berichtet, kritisierte er vor allem die hohen Mehrabgaben als Klinikstandortgemeinde. Knapp vor der Gemeinderatswahl wurde das Projekt eines neuen Primärversorgungszentrums (PVZ) präsentiert, das die unsichere Zukunft im Gesundheitsbereich abfedern sollte: Bis heute ist das Areal in bester Lage allerdings leer.