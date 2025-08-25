Mistelbacher als Spätstarter bei Spitalsprotesten

Der im Wortsinn bisher stille Protest weckte erboste Stadtbewohner nun doch auf: Im Fokus steht die Zukunft des örtlichen Krankenhauses. Heute trifft man sich, um Bürgermeinungen einzuholen.
In Gmünd gehen die Einwohner aus Protest für ihr Spital auf die Straße, mehrmals und konsequent – eine ganze Region zeigt dort den Schrumpfplänen im Krankenhausbereich die Muskeln. Anders in Mistelbach: Hier (re)agierte man zaghaft – mit Ausnahmen im letzten Herbst: Da sparte Stadtchef Erich Stuben nicht mit Kritik – wie berichtet, kritisierte er vor allem die hohen Mehrabgaben als Klinikstandortgemeinde. Knapp vor der Gemeinderatswahl wurde das Projekt eines neuen Primärversorgungszentrums (PVZ) präsentiert, das die unsichere Zukunft im Gesundheitsbereich abfedern sollte: Bis heute ist das Areal in bester Lage allerdings leer.
Stadtfest als Thema, Spital nicht
Kürzlich wurde via Aussendung dann doch das Thema Finanzen angesprochen. Allerdings nicht in Bezug auf die Causa Krankenhaus, sondern lediglich das örtliche Stadtfest betreffend, hier spare man zielgerichtet ein. Zwar noch nicht heuer, aber der (Fest-)Gürtel soll jedenfalls enger geschnallt werden.
Verärgerte Bürger formieren sich
Das stieß auch bei einer Gruppe Bürger mit teils nicht unbekannten Namen auf keine Feierlaune: Man wolle das anhaltende Schweigen der Stadtführung zum Thema Spitalszukunft nicht hinnehmen – Aktionen stehen schon fest. Zum Start stimmte der Bürgermeister einem Gesprächstermin des Gründungsteams diese Woche zu. Damit dabei auch Bürgermeinungen auf den Tisch kommen, wird heute, Montag, um 18 Uhr, zum Meinungsaustausch ins Gasthaus Schilling geladen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.